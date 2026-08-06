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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يسلِّم عددًا من الكراسي المتحركة للطلاب ذوي الهمم | صور

رئيس جامعة الأزهر يسلِّم عددًا من الكراسي المتحركة للطلاب ذوي الهمم ويلتقط معهم صورًا تذكارية
رئيس جامعة الأزهر يسلِّم عددًا من الكراسي المتحركة للطلاب ذوي الهمم ويلتقط معهم صورًا تذكارية
محمد شحتة

سلَّم الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، عددًا من الكراسي المتحركة لبعض الطلاب ذوي الهمم، كما سلَّم عددًا آخر إلى الإدارة الطبية للبنين؛ دعمًا للخدمات الطبية المقدمة للطلاب من ذوي الهمم، وتيسيرًا لحركتهم داخل الحرم الجامعي.

وأكد أن تلك المبادرة التي قدمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تعكس حرص الجامعة على توفير سبل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الدراسية في بيئة جامعية تراعي احتياجاتهم؛ اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أولت هذا الملف اهتمامًا غير مسبوق، بما يضمن مشاركة ذوي الهمم في مختلف مناحي الحياة وتعزيز حصولهم على حقوقهم.

تسليم الكراسي المتحركة للطلاب

وفي لفتة إنسانية معبرة، استقبل رئيس الجامعة الطالب هشام ربيع ووالدته وسلمه كرسيًّا متحركًا، مع حرصه على  التقاط صورة تذكارية معه.

حضر التسليم الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والأستاذة شام علي، منسقة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبده، ممثلًا عن الإدارة الطبية للطلاب.

الأزهر جامعة الأزهر ذوي الهمم طلاب الأزهر الكراسي المتحركة

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