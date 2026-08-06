إصابة مسن صدمته سيارة نقل في طهطا بسوهاج

أُصيب مسن بإصابات متفرقة؛ إثر تعرضه لحادث تصادم، حيث صدمته سيارة نقل أثناء عبوره أحد الطرق بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز طهطا، ووجود مصاب، فتم الدفع بالأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق في العقد الثاني من العمر، ويقيم بدائرة مركز طهطا، اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى اصطدامه بمسن في العقد الثامن من العمر، يقيم بدائرة المركز، وذلك أثناء عبوره الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة المسن بكسر في الساق اليسرى، وخلع بمفصل الكاحل، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى طهطا العام، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وتلقى الإسعافات الأولية.

وبسؤال المصاب، أيد ما أسفر عنه الفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وقوع الحادث نتيجة قيادته للمركبة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

من جانبه، أفاد قائد السيارة في أقواله بأنه فوجئ بالمسن يعبر الطريق أمامه بشكل مفاجئ، مؤكدًا أنه حاول تفاديه إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فاصطدم به عن طريق الخطأ، نافيًا وجود أي تعمد في وقوع الحادث.

وقامت الأجهزة الأمنية برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.