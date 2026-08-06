الدوري التركي أقل من مستواه.. أسطورة ليفربول يشيد بإمكانات محمد صلاح

أشاد أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر لا يزال قادرًا على المنافسة في أقوى البطولات الأوروبية، بفضل مستواه المميز وخبراته الطويلة في الملاعب.

وأوضح كاراجر أن محمد صلاح كان بإمكانه بسهولة الاستمرار في أحد أكبر الدوريات الأوروبية، مشيرًا إلى أن الدوري الإيطالي كان سيكون وجهة مناسبة للغاية بالنسبة له، خاصة أنه سبق وأن قدم مستويات رائعة خلال تجربته هناك، ويملك من الجودة والخبرة ما يؤهله للتألق مجددًا.

وأكد نجم ليفربول السابق أن الفارق الفني بين الدوري الإيطالي والدوري التركي لا يزال واضحًا، موضحًا أن صلاح يمتلك قدرات تؤهله للعب في بطولة أكثر قوة وتنافسية، وأن مستواه يجعله قادرًا على تقديم الإضافة لأي فريق ينافس في البطولات الكبرى داخل القارة الأوروبية.

وأشار كاراجر إلى أن ما حققه محمد صلاح خلال السنوات الماضية يجعله أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية، بعدما نجح في حصد العديد من البطولات الفردية والجماعية، إلى جانب أرقامه التهديفية المميزة التي وضعته بين نخبة نجوم العالم.

واختتم كاراجر تصريحاته بالتأكيد على أن رأيه يعكس قناعته الكاملة بإمكانات محمد صلاح، قائلًا إنه كان بإمكان النجم المصري اللعب بسهولة في الدوري الإيطالي، وليس في بطولة يراها أقل من المستوى الذي يقدمه طوال مسيرته، مؤكدًا أن صلاح لا يزال يمتلك الجودة التي تؤهله للاستمرار في أعلى مستويات المنافسة.



