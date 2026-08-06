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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سقوط جديد.. منتخب مصر للسيدات يودع كأس الأمم الإفريقية بثلاث هزائم

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات
رباب الهواري

أنهى منتخب مصر لكرة القدم للسيدات مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، بالخروج من دور المجموعات، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي، ليودع المنافسات دون تحقيق أي نقطة، في مشاركة شهدت نتائج صعبة أمام منتخبات المجموعة.

سقط منتخب مصر، بقيادة المدير الفني محمد كمال، أمام منتخب نيجيريا بنتيجة (6-2)، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليختتم المنتخب الوطني مشاركته بهزيمة جديدة أمام أحد أبرز المنتخبات الإفريقية.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا لمنتخب نيجيريا الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، بينما حاول المنتخب المصري تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من العودة إلى أجواء اللقاء.

نجحت نادين غازي في تسجيل هدفي منتخب مصر خلال المباراة، حيث أحرزت الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 84، لتكون صاحبة بصمة المنتخب الهجومية في المواجهة الأخيرة.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب زامبيا بنتيجة (6-0)، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى أمام منتخب مالاوي بنتيجة (3-1)، ثم اختتم مبارياته بالخسارة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة (6-2).

وتعكس النتائج حجم الصعوبات التي واجهها المنتخب خلال البطولة، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، في ظل مواجهة منتخبات تمتلك خبرات كبيرة على الساحة الإفريقية.

غادر منتخب مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية للسيدات من دور المجموعات بعد ثلاث هزائم متتالية، وسط آمال بأن تستفيد الكرة النسائية المصرية من هذه المشاركة في تقييم المرحلة الحالية والعمل على تطوير المنتخب خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات القارية القادمة، مع التركيز على إعداد العناصر الشابة، ورفع مستوى المنافسة، واكتساب المزيد من الخبرات الدولية التي تساعد المنتخب على الظهور بصورة أفضل في البطولات المقبلة.


 

منتخب مصر للسيدات كأس امم افريقيا اخبار الرياضة

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