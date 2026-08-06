هاتفك يراقبك.. تقرير يكشف كيف تصل تطبيقات أندرويد إلى موقعك وتشاركه سرًا

كشفت مؤسسة Electronic Frontier Foundation، عن أن بعض تطبيقات الهواتف الذكية قد تقوم بمشاركة بيانات الموقع الجغرافي الدقيق للمستخدمين مع جهات خارجية، من بينها المعلنون وشركات تحليل البيانات، بسبب إعدادات افتراضية قد لا يدرك مطورو التطبيقات أنها مفعلة.

وفي حين أن منح بعض التطبيقات صلاحية الوصول إلى الموقع يبدو منطقيا، مثل تطبيقات الطقس التي تحتاج إلى معرفة مكان المستخدم لتقديم التوقعات، أو تطبيقات اللياقة التي تتبع مسارات الجري، فإن المشكلة تكمن في أن بعض التطبيقات قد تمنح هذه الصلاحية أيضا لأكواد برمجية خارجية مدمجة داخل التطبيق.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الأكواد، المعروفة باسم حزم تطوير البرمجيات SDKs، يمكنها الوصول إلى بيانات الموقع بمجرد حصول التطبيق على إذن المستخدم، ما لم يقم المطور بإيقاف عملية جمع البيانات بشكل يدوي.

وحذرت EFF من أن العديد من مطوري التطبيقات قد لا يدركون أنهم يشاركون بيانات مواقع مستخدميهم مع أطراف ثالثة بشكل افتراضي، داعية شركات تطوير التطبيقات إلى تعطيل أي عمليات جمع بيانات غير ضرورية قدر الإمكان.

بيانات الموقع تتحول إلى مصدر ربح

وتستخدم بعض حزم SDK الإعلانية كوسيلة لمساعدة المطورين على تحقيق عائد مالي من تطبيقاتهم، لكن المقابل هو إمكانية وصول شركات تحليل البيانات إلى سجل تحركات المستخدمين، ومن ثم تحقيق أرباح من هذه المعلومات عبر بيعها لجهات مختلفة، بما في ذلك شركات ومؤسسات حكومية وأجهزة استخبارات.

كما تمثل هذه البيانات خطرا على الخصوصية والأمان في حال تعرضت قواعد بيانات شركات جمع المعلومات للاختراق أو السرقة، وهو ما حدث مع بعض وسطاء البيانات سابقا.

ملايين المستخدمين قد يكونون متأثرين

وحددت EFF عددا من تطبيقات أندرويد التي كانت تشارك بيانات الموقع بشكل غير واضح، من بينها تطبيقان فقط وصل عدد مرات تنزيلهما مجتمعين إلى نحو 60 مليون مرة.

وأجرت المؤسسة اختبارات من خلال تحليل حركة البيانات بين التطبيقات والخوادم، ومراقبة الخدمات التي تستقبل بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين.

وقال بيل بودينغتون، كبير خبراء التقنية في EFF، إن حزم SDK التي تم تحليلها تمثل جزءا صغيرا من منظومة الإعلانات الرقمية، لكنها رغم ذلك قد تصل إلى مليارات المستخدمين عبر عشرات الآلاف من التطبيقات، ما يعكس حجم انتشار هذا النوع من جمع بيانات المواقع.

لا توجد صلاحيات منفصلة لأكواد الإعلانات

وأشار تقرير المؤسسة إلى عدم وجود ما يسمى "صلاحيات موقع خاصة بـ SDK"، إذ إن موافقة المستخدم على مشاركة موقعه مع التطبيق تعني عمليا إمكانية مشاركة هذه البيانات مع الأكواد الخارجية المدمجة داخله.

وأكدت EFF أن الشركات التي توفر هذه الحزم لديها حوافز تجارية لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات، لكنها شددت على أن بيانات الموقع تعد من المعلومات الحساسة التي لا ينبغي جمعها أو مشاركتها تلقائيا.

وقالت المؤسسة إن صلاحيات الموقع على مستوى التطبيق وحدها لا توفر موافقة واضحة وفعالة من المستخدم بشأن مشاركة بيانات موقعه مع أطراف خارجية، داعية شركات تطوير حزم الإعلانات إلى عدم جعل مشاركة البيانات الشخصية خيارا افتراضيا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعلومات حساسة مثل الموقع الجغرافي.