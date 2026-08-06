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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعداد معاهد الرعاية الفنية للتمريض في بورسعيد لاستقبال المتقدمين.. الموعد والشروط

رعاية بورسعيد الصحية تعلن جاهزية معاهد الرعاية الفنية للتمريض لاستقبال المتقدمين بدءًا من يوم السبت المقبل
رعاية بورسعيد الصحية تعلن جاهزية معاهد الرعاية الفنية للتمريض لاستقبال المتقدمين بدءًا من يوم السبت المقبل
محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع محافظة بورسعيد عن جاهزية المعاهد التابعة لها:

  • معهد رعاية المبرة الفني للتمريض (بنات فقط)»
  •  معهد رعاية الحياة الفني للتمريض (بنين وبنات)»،

استعداداً لفتح باب القبول والتقديم للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2025 / 2026 م وذلك للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027

وتبدأ أولوية التقديم اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 8 أغسطس 2026 م للمجموع من 275 درجة فأعلى يومي السبت والأحد 8 و9 أغسطس ثم مجموع 274 درجة يوم الإثنين 10 أغسطس ومجموع 273 درجة يوم الثلاثاء 11 أغسطس في حال عدم اكتمال الأعداد، على أن يتم النزول بالمجموع بمقدار درجة واحدة يومياً تدريجياً لحين استيفاء الأعداد المطلوبة بكل معهد على حدة،

ويُغلق باب التقديم فور اكتمال الأعداد بكل معهد

ويتم التقديم إلكترونياً عبر الرابط المخصص: 
https://forms.gle/Jc3wfysh6qjkYTn5A

بالتوازي مع التوجه لإستلام وسحب الكراسة حصراً عن طريق ولي الأمر من مقر المعهد المراد التقدم به (معهد المبرة / معهد الحياة)،

مع التأكيد على أن التقديم الإلكتروني لا يُعد كافياً بمفرده، ويُشترط التوجه للمعهد المراد التقدم به وسحب كراسة الشروط لاستكمال كافة الإجراءات رسمياً.

بورسعيد الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل معاهد التمريض

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