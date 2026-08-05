محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بحي المناخ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بحي المناخ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية الموسعة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

و تابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية بشارع ستالينجراد، واطلع على نسب التنفيذ، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن المظهر الحضاري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد مخبز الأسماك، كما تفقد أحد مخابز إنتاج الخبز البلدي، واطمأن على انتظام سير العمل، وتوافر الخبز وجودته، واستمع إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنافذ الخدمية لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتابع مستوى الخدمات بحي المناخ ويتفقد مخبزين للأسماك و الخبز البلدي للاطمئنان

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد كبير من المواطنين خلال جولته، حيث أدار معهم حوارًا وديًا، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية والتطويرية التي تشهدها المحافظة، كما تعرف على انطباعاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة وعدد من الموضوعات التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد المحافظ أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات تقييم الأداء، وأن آراء المواطنين ومقترحاتهم تسهم في تطوير منظومة العمل، مشددًا على أن الدولة تضع تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولوياتها

كما حرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من البائعين الجائلين المتواجدين بالمنطقة المحيطة بشارع ستالينجراد، وأدار معهم حوارًا اتسم بالود والتقدير، استمع خلاله إلى مطالبهم وظروف عملهم

وأكد المحافظ أن المحافظة انتهت من تجهيز عدد من الأسواق الحضارية والمطورة، التي توفر بيئة عمل آمنة ومنظمة وتضمن للبائعين ممارسة نشاطهم بصورة مستقرة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم مصدر رزق مناسب، داعيًا الراغبين في الحصول على محال داخل تلك الأسواق إلى التقدم بطلبات، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع، وأن المحافظة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والتيسير للبائعين، بما يحقق مصلحتهم ويحافظ في الوقت ذاته على المظهر الحضاري للشوارع.

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على شركة النظافة، وذلك بسبب تدني مستوى النظافة بالمنطقة المحيطة بالمخابز وشارع ستالينجراد.

وشدد المحافظ على ضرورة الدفع الفوري بمعدات وعمال النظافة، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل، وإزالة أي تجمعات للمخلفات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يمس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين