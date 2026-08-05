قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامل بمصنع طوب وانتحل صفة قاضٍ.. مفاجآت جديدة في قضية «القاضي المزيف» | فيديو
فيفا: ادعاء استضافة المغرب لمباراة نهائي كأس العالم 2030 «كاذب ومضلل»
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يواصل سلسلة "قوانين روحية للحياة" بـ"قانون الشهادة للمسيح"
«التنازل الأمريكي» يقرب اتفاق هرمز| تهديدات إيرانية للخليج.. وترقب موافقة مجتبى خامنئي
انتظار «مودريك» الطويل ينتهي بعودة مُثيرة للعب مع تشيلسي
ثاني الشهادة الثانوية الأزهرية: أحلم بالالتحاق بكلية أصول الدين أسوة بالإمام الطيب
على أنغام بشرة خير.. 5 مشاهد مثيرة من استقبال جماهير طرابزون لصلاح
نقابة الأطباء تحذّر من وصفات علاج السرطان غير العلمية: كربونات الصوديوم قد تسبّب مضاعفات خطيرة|فيديو
بتهمة انتحال صفة صحفية.. نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فتاة واقعة أوبر
إيران تحذر من استهداف منشآت الطاقة الخليجية حال تعرضها لهجوم أمريكي
نجوم السياسة والإعلام والرياضة يؤدون واجب العزاء للنائب محمد شبانة في وفاة والدته|صور
رسميا.. "جرويتر فورت" الألماني يضم عمر عبدالمجيد حتى 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بحي المناخ

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بحي المناخ ويشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بحي المناخ ويشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بحي المناخ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية الموسعة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

و تابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية بشارع ستالينجراد، واطلع على نسب التنفيذ، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن المظهر الحضاري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد مخبز الأسماك، كما تفقد أحد مخابز إنتاج الخبز البلدي، واطمأن على انتظام سير العمل، وتوافر الخبز وجودته، واستمع إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنافذ الخدمية لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتابع مستوى الخدمات بحي المناخ ويتفقد مخبزين للأسماك و الخبز البلدي للاطمئنان 

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد كبير من المواطنين خلال جولته، حيث أدار معهم حوارًا وديًا، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية والتطويرية التي تشهدها المحافظة، كما تعرف على انطباعاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة وعدد من الموضوعات التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد المحافظ أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات تقييم الأداء، وأن آراء المواطنين ومقترحاتهم تسهم في تطوير منظومة العمل، مشددًا على أن الدولة تضع تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولوياتها

كما حرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من البائعين الجائلين المتواجدين بالمنطقة المحيطة بشارع ستالينجراد، وأدار معهم حوارًا اتسم بالود والتقدير، استمع خلاله إلى مطالبهم وظروف عملهم

وأكد المحافظ أن المحافظة انتهت من تجهيز عدد من الأسواق الحضارية والمطورة، التي توفر بيئة عمل آمنة ومنظمة وتضمن للبائعين ممارسة نشاطهم بصورة مستقرة تحفظ كرامتهم وتوفر لهم مصدر رزق مناسب، داعيًا الراغبين في الحصول على محال داخل تلك الأسواق إلى التقدم بطلبات، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح للجميع، وأن المحافظة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والتيسير للبائعين، بما يحقق مصلحتهم ويحافظ في الوقت ذاته على المظهر الحضاري للشوارع.

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على شركة النظافة، وذلك بسبب تدني مستوى النظافة بالمنطقة المحيطة بالمخابز وشارع ستالينجراد.

وشدد المحافظ على ضرورة الدفع الفوري بمعدات وعمال النظافة، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل، وإزالة أي تجمعات للمخلفات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يمس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد شارع ستالنجراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

ترشيحاتنا

عمرو دياب

الهضبة عمرو دياب يفتتح موسم حفلات U Arena بالعلمين الجديدة

أغاني مصطفى ناصر

بعد تامر حسني وحماقي.. الشاعر مصطفى ناصر ينتظر ٨ أغاني مع تووليت والشرنوبي اليوم

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

بالصور

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بعد انتقال محمد صلاح.. ماذا تعرف عن مدينة طرابزون التركية؟

مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم

طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم
طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم
طريقة تحضير بيكاتا باللحمة بمذاق المطاعم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد