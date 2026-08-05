خلال جولة ليلية.. محافظ بورسعيد يتفقد الانتهاء من تركيب 450 كشافًا جديدًا بحي الشرق|صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال الانتهاء من تركيب 450 كشافًا جديدًا بحي الشرق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتركيب 5000 كشاف جديد على مستوى المحافظة، بهدف تحسين مستوى الإضاءة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار الخطة الموسعة لرفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة بمحافظة بورسعيد ورافقه خلال الجولة العميد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق

ضمن خطة المحافظة لتركيب 5000 كشاف جديد لتعزيز منظومة الإضاءة العامة ..

واطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ الأعمال، حيث تم الانتهاء من تركيب وإضاءة جميع الكشافات المخصصة لحي الشرق بإجمالي 450 كشافًا، بواقع 59 كشافًا بشارع الجمهورية، و128 كشافًا بشارع 23 يوليو، و210 كشافات بشارع محمد علي، و23 كشافًا بالمساحة الخضراء أمام ديوان عام المحافظة، و30 كشافًا بشارع مصطفى كامل

كما تم الانتهاء من تركيب ٢٠٠ كشاف بحي المناخ بمناطق ٢٣ يوليو من مستشفي الميره حتي الاستاد والثلاثيني من امام مستشفي الحميات حتي تقاطع الأمين وكذلك من امام مركز السلام حتي شارع العبور

كما شهد حي العرب الانتهاء من تركيب ٢٠٠ كشاف جديد بمناطق شارع طرح البحر وسيد درويش والاتحاد والإحسان وابراهيم سالم وشارع نهضه مصر وجاري العمل بشارع عبد السلام عارف

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الإضاءة العامة بجميع الأحياء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، وتعزيز عوامل الأمن والسلامة، فضلًا عن إضفاء مظهر حضاري يليق بمحافظة بورسعيد، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة وفق الجداول الزمنية المحددة