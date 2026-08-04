محافظ بورسعيد يوقع عقود تمليك أراضٍ لـ5 مصانع بالمنطقة الصناعية

وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عقود تمليك أراضٍ لعدد 5 مصانع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المستثمرين، وتوفير الاستقرار للمشروعات الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمستشار أحمد سحيم مستشار المحافظة للاستثمار، والمستشار سعيد الشربيني المستشار القانوني للمحافظة والدكتور جابر السيد محمد رئيس مكتب شرق الشهر العقاري

تسليم العقود لأصحاب المصانع في خطوة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم التنمية الصناعية بالمحافظة

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، والعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل في إطار من التنسيق والتكامل لتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، وتسريع الإجراءات بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية التي تتمتع بها بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي

وعقب التوقيع، سلم محافظ بورسعيد عقود التمليك إلى أصحاب المصانع، وهم:

- شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي "ريادة".

- شركة إيجيبت فيش للصناعات الغذائية

- شركة باندا للصناعات الكهربائية

- شركة موجة تكس للغزل والنسيج.

- شركة الصفا لإنتاج الأدوات الكتابية والمكتبية

وأعرب أصحاب المصانع عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للقطاع الصناعي، وحرصه على تذليل العقبات أمام المستثمرين