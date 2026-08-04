قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف أسعار السلع قبل ما تشتري.. لتر الزيت يتخطى الـ 100 جنيه .. وكرتونة البيض تسجل 104 جنيهات
أمن المنوفية يفحص فيديو متداول لواقعة تنقيب عن الآثار بالشهداء
المهلة انتهت والأزمة مستمرة.. هل يستحق أصحاب المعاشات تعويضًا بسبب تعطل السيستم؟
كيف قدم لودوجوريتس البلغاري حسام عبد المجيد؟.. صور
إصابة سفينة بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان بمضيق هرمز وفقدان أحد البحارة
مدير عام مرفأ بيروت: المرفأ سيتخطى حاجز المليون حاوية خلال عام 2026
70 عامًا من العلاقات.. 3 فعاليات في بكين لجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر
خلافات ثأرية بين المتهم وأهلية المتوفى.. ننشر شهادة جار المجني عليه في جريمة المعصرة
إنجاز استثنائي.. إسماعيل أحمد يدخل موسوعة جينيس برقم غير مسبوق في كرة السلة
رئيس الوزراء: توفير السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة
منسوب نهر الراين يهبط إلى أدنى مستوى منذ 150 عاما ويهدد شريان التجارة الأوروبية
مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026.. خبير يكشف إرشادات اختيار الرغبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوقع عقود تمليك أراضٍ لـ5 مصانع بالمنطقة الصناعية

تسليم العقود لأصحاب المصانع في خطوة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم التنمية الصناعية بالمحافظة
تسليم العقود لأصحاب المصانع في خطوة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم التنمية الصناعية بالمحافظة
محمد الغزاوى

وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عقود تمليك أراضٍ لعدد 5 مصانع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المستثمرين، وتوفير الاستقرار للمشروعات الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمستشار أحمد سحيم مستشار المحافظة للاستثمار، والمستشار سعيد الشربيني المستشار القانوني للمحافظة والدكتور جابر السيد محمد رئيس مكتب شرق الشهر العقاري

تسليم العقود لأصحاب المصانع في خطوة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم التنمية الصناعية بالمحافظة

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، والعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل في إطار من التنسيق والتكامل لتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، وتسريع الإجراءات بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية التي تتمتع بها بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي

وعقب التوقيع، سلم محافظ بورسعيد عقود التمليك إلى أصحاب المصانع، وهم:

- شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي "ريادة".
- شركة إيجيبت فيش للصناعات الغذائية
- شركة باندا للصناعات الكهربائية
- شركة موجة تكس للغزل والنسيج.
- شركة الصفا لإنتاج الأدوات الكتابية والمكتبية

وأعرب أصحاب المصانع عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للقطاع الصناعي، وحرصه على تذليل العقبات أمام المستثمرين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المنطقة الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي

التاريخ يعيد نفسه في الرباط.. ركلتا جزاء ضائعتان للمغرب أمام السنغال

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

ترشيحاتنا

متهم

القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في القاهرة

المتهم

سب وضرب وتلفيات.. القبض على المتهم باقتحام مقهى في القليوبية

المخابز

ضبط 5 طن دقيق فى مصفاة ملات على المخابز المخالفة

بالصور

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم في غزة..ًصور

تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة
تشييع رفات 112 شهيدًا انتُشلت جثامينهم خلال الأيام الأخيرة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية.. وصفة شهية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية
طريقة عمل سلطة الذرة المكسيكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد