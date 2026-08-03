محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بمنطقة الأمل | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان، وأعمال تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار بمنطقة الامل بحي العرب، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب والمهندسة امل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد، والجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة "شارع أسوان "بحي العرب

واستهل محافظ بورسعيد جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان حيث تابع الاستعدادات لبدء أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية إلى جانب أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد مع الاهتمام بأعمال ري وصيانة المسطحات الخضراء للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بمنطقة الامل الجاري تنفيذه بجوار مدرسة ابن خلدون، تمهيدا لبدء تنفيذ الشبكات ويهدف المشروع خدمة ما يقرب من 40 عمارة سكنية تشمل مناطق أمل العرب (17 عمارة) والحديدي والنادي (12 عمارة) وجزء من منطقة السلام تمليك بما يسهم في تحسين كفاءة خدمات الصرف الصحي والتعامل مع مياه الأمطار بالمنطقة.

واطلع اللواء إبراهيم أبو ليمون على معدلات التنفيذ، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المنفذة بما يضمن تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد ودخوله الخدمة في أسرع وقت.

وأكد المحافظ علي استمرار تنفيذ مشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي وصرف الأمطار بمختلف المناطق بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة بورسعيد