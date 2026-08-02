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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع إنشاء مجمع العبور التجاري ويوجه بسرعة التنفيذ

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروع إنشاء مجمع العبور التجاري خلف المحكمة الجديدة ببورفؤاد
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروع إنشاء مجمع العبور التجاري خلف المحكمة الجديدة ببورفؤاد
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل بمشروع إنشاء مجمع  العبور التجاري خلف المحكمة الجديدة بمدينة بورفؤاد، والذي يأتي استكمالًا لأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة المحيطة بالمجمع، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمدينة بورفؤاد رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، وعدد من الجهات المختصة

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للمشروع، واطلع على معدلات التنفيذ، موجهًا بتكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروع إنشاء مجمع العبور التجاري خلف المحكمة الجديدة ببورفؤاد

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة أن تليق أعمال إنشاء المجمع بما تشهده المنطقة من أعمال تنموية شاملة، مع أهمية التخطيط الجيد للموقع بما يضمن سهولة حركة المواطنين والتجار داخل المجمع ، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية والمرافق بشكل متكامل، وتصميم وحدات تجارية على أعلى مستوى

وأوضح المحافظ أن “مجمع  العبور” يمثل مجمعٱ حضاريًا متكاملًا يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر بيئة منظمة وآمنة للتجار، ويحد من المظاهر غير الحضارية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات بمدينة بورفؤاد

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مدينة بورفؤاد تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى،  وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، موضحٱ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لتنظيم الأسواق وخلق بيئة حضارية للتجارة، بما يسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وتحسين المظهر العام

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