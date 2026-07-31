سكرتير عام بورسعيد يتفقد شاطئ المحافظة لمتابعة الخدمات وحملات النظافة والإنقاذ

أجرى اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد جولة تفقدية موسعة على امتداد شاطئ بورسعيد، يرافقه خلالها إنجي موسى مدير إدارة الشاطئ، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل ومدى جودة الخدمات الشاطئية والترفيهية المقدمة للأهالي والزائرين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين ورواد المحافظة خلال موسم الصيف

السكرتير العام يشدد على رفع كفاءة الخدمات والتواجد الميداني لرجال الإنقاذ لضمان سلامة المصطافين خلال موسم الصيف

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام جودة أعمال النظافة العامة ورفع القمامة أولاً بأول من كورنيش الشاطئ وحرم البحر، واطمأن على جاهزية المنقذين وتمركز أبراج المراقبة بطول الشاطئ، وتوافر كافّة أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وممتعة للمصطافين.

وشدد اللواء عمرو فكري على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع أي تجاوزات أو إشغالات غير قانونية، والالتزام بأسعار الخدمات المقرر إتاحتها للمواطنين، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة، والاستجابة السريعة لشكاوى المترددين، بما يعكس الوجه الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد.