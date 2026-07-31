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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الآثار: كشفان جديدان في بورسعيد ودمياط عن الحياة وطقوس الدفن بشرق الدلتا

الآثار
الآثار
رحمة سمير

كشف الدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل كشفين أثريين جديدين في محافظتي بورسعيد ودمياط، مؤكدًا أن الاكتشافين يضيفان معلومات جديدة حول أنماط الحياة والمعتقدات وطقوس الدفن في شرق الدلتا خلال العصور القديمة.

وقال عبد البديع، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن المجلس الأعلى للآثار يعمل وفق خطة متكاملة للحفائر تغطي مختلف محافظات الجمهورية، وتراعي التنوع التاريخي والجغرافي للمواقع الأثرية، موضحًا أن أعمال الحفائر تشمل مشروعات ممولة من المجلس، وحفائر إنقاذ لحماية المواقع من التعديات والامتداد العمراني، إلى جانب حفائر تُنفذ على حساب جهات أخرى.

وأوضح أن أعمال الحفائر في موقع تل الناصر بمحافظة بورسعيد أسفرت عن الكشف عن مجمع متكامل للحمامات يعود إلى العصرين البطلمي والروماني، ويضم حمامات عامة وأخرى خاصة، إلى جانب مناطق للتنظيف والاستحمام بالمياه الساخنة والباردة.

وأضاف أن المجمع يكشف عن مستوى متقدم من التخطيط الهندسي، خاصة فيما يتعلق بأنظمة توصيل المياه وتنظيم أجزاء الحمامات، كما يعكس جانبًا من مظاهر الرفاهية التي تمتع بها سكان المنطقة خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بالكشف الأثري في دمياط، أشار رئيس قطاع الآثار المصرية إلى العثور على مجموعة من شواهد القبور والتوابيت والتمائم والجعارين والمسارج والحلي المصنوعة من أحجار شبه كريمة.

ولفت إلى أن المكتشفات تعكس امتزاجًا واضحًا بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة البطلمية والرومانية، إذ ظهرت بعض شواهد القبور بتصميمات وزخارف متأثرة بالفنون اليونانية والرومانية، مع احتفاظها بعناصر وملامح فنية مصرية.

وأكد عبد البديع أن هذه الاكتشافات تسهم في إعادة قراءة تاريخ شرق الدلتا، وتقدم معلومات جديدة عن الحياة اليومية والعمارة والمعتقدات وطقوس الدفن خلال العصور المختلفة.

الحفائر العصر_اليوناني_الروماني دمياط بورسعيد اكتشافات_أثرية

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