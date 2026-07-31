ارتفاع قتلى مهاجري جيب سبتة الإسباني ​لـ 18 قتيلا

ارتفع عدد ‌المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم دخول جيب سبتة الإسباني ​في شمال أفريقيا أمس ​الخميس إلى 18 قتيلا، ⁠بعدما اندفع المهاجرون من ​المغرب برا وبحرا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية.



وذكر التلفزيون ​الحكومي (تي.في.إي) إن ما بين ألفين وثلاثة آلاف عبروا إلى سبتة ​أمس الخميس.

وبحسب سكان ​في الفنيدق، فإن معظم من تمكنوا ‌من ⁠العبور فعلوا ذلك قبل منتصف النهار.



وكانت إسبانيا أرسلت تعزيزات عسكرية وشرطية إلى سبتة عقب هذه ​الموجة.



وتمثل ​سبتة، ⁠إلى جانب مليلية المدينة الإسبانية المتمتعة بالحكم ​الذاتي في شمال المغرب، ​الحدود ⁠البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا.

وتشهد المدينتان دائما ⁠محاولات ​عبور من مهاجرين ​يسعون للوصول إلى أوروبا.