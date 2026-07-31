ارتفاع قتلى مهاجري جيب سبتة الإسباني ​لـ 18 قتيلا

ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم دخول جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا أمس الخميس إلى 18 قتيلا، بعدما اندفع المهاجرون من المغرب برا وبحرا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية.
وذكر التلفزيون الحكومي (تي.في.إي) إن ما بين ألفين وثلاثة آلاف عبروا إلى سبتة أمس الخميس.
وبحسب سكان في الفنيدق، فإن معظم من تمكنوا من العبور فعلوا ذلك قبل منتصف النهار.
وكانت إسبانيا أرسلت تعزيزات عسكرية وشرطية إلى سبتة عقب هذه الموجة.
وتمثل سبتة، إلى جانب مليلية المدينة الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا.
وتشهد المدينتان دائما محاولات عبور من مهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا.