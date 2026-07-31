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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يختتم ودياته أمام بترول أسيوط قبل السفر إلى إسبانيا

الأهلي
الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته المكثفة لانطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما قدم عروضًا قوية في مبارياته الودية، مؤكدًا جاهزية لاعبيه الفنية والبدنية قبل خوض التحديات الرسمية المقبلة.

حقق الأهلي الفوز في أولى مبارياته الودية أمام النصر بنتيجة 5-1، قبل أن يواصل تألقه ويكتسح فريق لافيينا بنتيجة 7-1، في اللقاء الذي أقيم بمدينة نصر، ليؤكد الفريق تطور مستواه تحت قيادة الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

شهدت مواجهة لافيينا تألقًا هجوميًا واضحًا، بعدما سجل محمد شريف هدفين، وأضاف السلوفيني نيتس جراديشار هدفين أيضًا، بينما تكفل كل من أشرف بن شرقي وكريم فؤاد ومحمد عبد الله بتسجيل بقية الأهداف، في مباراة أظهرت التنوع الهجومي والانسجام بين عناصر الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الأخيرة في القاهرة أمام فريق بترول أسيوط يوم 5 أغسطس المقبل، قبل أن تغادر بعثة الفريق إلى إسبانيا في اليوم التالي، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتضمن برنامجًا فنيًا وبدنيًا مكثفًا استعدادًا للموسم الجديد.

ويختتم الأهلي معسكره الخارجي بمواجهة قوية أمام برشلونة يوم 19 أغسطس، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في اختبار يعد الأقوى للفريق قبل انطلاق الموسم، ويمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم جاهزية اللاعبين أمام منافس من الطراز العالمي.

وشهدت مباراة لافيينا الظهور الأول اللافت للمهاجم الجديد أقطاي عبد الله، بعدما نجح في صناعة هدفين، قبل أن يغادر اللقاء إثر تعرضه لكدمة بسيطة في كاحل القدم، حيث فضل الجهاز الفني استبداله كإجراء احترازي، فيما أكدت المؤشرات أن الإصابة ليست مقلقة.

وفي سياق متصل، استقر الجهاز الفني على استمرار محمد عبد الله ضمن صفوف الأهلي خلال الموسم الجديد، بينما بات نيتس جراديشار قريبًا من الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، بهدف الحصول على فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات


 

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