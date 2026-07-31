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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مزاد إمام عاشور.. اتحاد جدة يرفع السعر والأهلي يحدد شروطه

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية عن تمسك النادي الأهلي باستمرار لاعب وسط الفريق إمام عاشور، بعدما رفض عرضًا ماليًا جديدًا تقدم به نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي السعودي في التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت التقارير أن العرض المقدم من اتحاد جدة بلغت قيمته ثمانية ملايين دولار، إلا أن إدارة الأهلي رفضته بشكل مباشر، مؤكدة أنها لا تنوي التفريط في أحد أبرز عناصر الفريق إلا وفق شروط مالية محددة، تتناسب مع قيمة اللاعب الفنية وأهميته داخل التشكيلة.

بحسب التقارير، أبلغ مسؤولو الأهلي إدارة اتحاد جدة بأن الموافقة على رحيل إمام عاشور لن تتم إلا في حال الحصول على عشرة ملايين دولار، على أن يتم سداد قيمة الصفقة كاملة في دفعة واحدة، دون أي تقسيط أو تأجيل في مواعيد السداد.

كما منحت إدارة الأهلي مسؤولي النادي السعودي مهلة ثمانٍ وأربعين ساعة لحسم موقفهم النهائي، سواء بالموافقة على الشروط المطلوبة أو إنهاء المفاوضات بشكل رسمي.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة اتحاد جدة أبدت موافقتها على القيمة المالية التي طلبها الأهلي، لكنها اقترحت تغيير آلية السداد، بحيث يتم دفع ستة ملايين دولار في شهر يناير المقبل، على أن تُسدد الأربعة ملايين المتبقية في شهر مارس.

ورغم موافقة النادي السعودي على قيمة الصفقة، فإن طريقة السداد المقترحة لم تلق قبولًا لدى إدارة الأهلي، التي شددت على ضرورة الحصول على المبلغ كاملًا في دفعة واحدة قبل إتمام أي اتفاق.

واختتمت التقارير بالإشارة إلى أن مسؤولي اتحاد جدة طلبوا مهلة أخيرة لدراسة موقفهم والرد النهائي على مطالب الأهلي، في محاولة للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

وفي المقابل، يواصل الأهلي تمسكه بموقفه، مؤكدًا أن رحيل إمام عاشور لن يتم إلا بعد تنفيذ جميع الشروط المالية التي حددتها الإدارة، في ظل قناعة النادي بأهمية اللاعب ودوره المؤثر مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد


 

إمام عاشور الاهلي اتحاد جده اخبار الرياضة

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