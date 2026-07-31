حبس المتهم بإنهاء حياة والده في منشأة ناصر

قررت جهات التحقيق المختصة تحديد حبس المتهم بقتل والده في منشأة ناصر .

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بقتل والده بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب والده (أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان) منذ تاريخ 23 الجارى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المذكور وتبين وجود )خلافات مالية بينه ووالده( لقيام والده ببيع منزل نظير مبلغ مالى وإيداعه المبلغ بأحد البنوك، فقام المُبلغ بإنشاء حساب عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى بإسم والده دون علمه ، وقام بسحب المبلغ وإنفاقه ولدى مطالبة والده بإعادته أكثر من مرة ، قام بإستئجار شقة بمدينة 15مايو وأوهم والده بأن المبلغ المالى بها وحال دخوله قام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم العثور على الجثمان بالشقة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية