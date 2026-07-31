برلماني: ثقة كاملة في القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري

أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الدعم الكامل للموقف المصري في التعامل مع الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، مشيداً بالشفافية التي تعاملت بها الدولة في الإعلان عن نتائج التحقيقات الأولية التي كشفت أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة.

وقال: عدم إعلان أي جهة مسئوليتها عن الواقعة لن يثني الدولة عن استكمال تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وأشار إسلام التلواني، إلى ثقة المصريين المطلقة في قدرة القيادة السياسية على إدارة الموقف بحكمة واقتدار.

وأشاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدور القيادة السياسية التي تتعامل مع التحديات بمسئولية ولا تنجر وراء أي محاولات لجر البلاد إلى صراعات لا تخدم مصلحة الوطن.

وأوضح النائب، أن ضبط النفس والتحرك وفق القانون الدولي والسيادة الوطنية هو النهج الذي تعمل من خلاله الدولة المصرية في إدارة الأزمات.

وشدد النائب، على أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي وردع أي محاولات تستهدف استقرارها، مؤكدا أن الجميع يقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن وصون مقدراته.