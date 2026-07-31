وسيم السيسي: عرض أفلام الأجسام الطائرة يهدف لتمهيد الرأي العام ومنع «صدمة الكشف»

قال الدكتور وسيم السيسي إن تناول ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة في الأفلام ووسائل الإعلام يحقق مكاسب مرتبطة بالإثارة، لكنه قد يحمل أيضًا هدفًا سياسيًا يتمثل في تمهيد الرأي العام للتعامل مع الظاهرة، حتى لا يمثل الكشف عنها صدمة مفاجئة.

وأضاف السيسي أن تكرار عرض الأعمال التي تتناول الأجسام الطائرة والكائنات الغريبة قد يجعل الفكرة أكثر ألفة لدى الجمهور، موضحًا أن المعلومات أو الأحداث غير المألوفة قد تثير ردود فعل قوية لدى بعض الأشخاص.

وفيما يتعلق باحتمال استفادة الولايات المتحدة من الظواهر أو التقنيات المرتبطة بالأجسام الطائرة، قال إن الولايات المتحدة تستقطب العقول والباحثين من مختلف دول العالم، وتستفيد من الخبرات والتقنيات المتاحة لها.

وتطرق إلى تعدد الكتب والتفسيرات التي تناولت ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، مشيرًا إلى وجود محاولات لتقديم تفسيرات بديلة لبعض الوقائع المرتبطة بها، ومن بينها حادثة روزويل.

كما تحدث عن ظاهرة الأشكال الهندسية التي تظهر في حقول القمح، موضحًا أن بعض هذه الحالات ارتبطت برصد أصوات وأجسام غريبة، وأن هناك تفسيرات مختلفة لطبيعة تلك الظواهر.

وأشار السيسي إلى وجود روايات وشهادات لأشخاص قالوا إنهم تعرضوا للاختطاف من قبل كائنات غريبة، موضحًا أن بعضهم روى تعرضه لدراسات أو فحوصات خلال تلك التجارب.