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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكليف رئاسي.. كامل الوزير يصل دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء سفينتي التغويز والتخزين

وزير النقل
وزير النقل
حسام الفقي

عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي والمؤتمر الصحفي بمدينة العلمين، توجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مباشرة إلى ميناء دمياط، حيث كان في استقباله الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، واللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة للتشغيل، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

وخلال الزيارة، التقى وزير النقل بأبطال أطقم القاطرات البحرية بميناء دمياط، وأكد لهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلفه بالتوجه إلى الميناء لتقديم الشكر والتقدير لهم تقديرًا لما قدموه من بطولة نادرة خلال التعامل مع حادث سفينتي التغويز والتخزين، والذي جسد أسمى معاني الإخلاص والانضباط وحب الوطن كما أعرب عن خالص شكره واعتزازه بهم باسمه، وباسم جميع العاملين بوزارة النقل، وباسم الشعب المصري، تقديرًا لما بذلوه من جهود بطولية أسهمت في حماية الميناء والحفاظ على سلامة الأرواح والمنشآت.

وأشار الوزير إلى أن أطقم الإنقاذ والقاطرات البحرية التي نجحت في تنفيذ عملية بالغة الدقة والاحترافية،  بتأمين خروج سفينة التخزين إلى مسافة 10 كيلومترات خارج الميناء بواسطة أربع قاطرات بحرية، كما نجحت في السيطرة على الحريق وتأمين سفينة التغويز وسحبها لمسافة تقارب 3.5 كيلومتر إلى عرض البحر بعيدًا عن أرصفة الميناء بواسطة أربع قاطرات بحرية اخرى، و مواصلة أعمال الإطفاء باستخدام مدافع المياه حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق، بما حال دون تعرض الميناء أو منشآته لأي مخاطر، في إنجاز يعكس الكفاءة العالية والاستعداد الكامل لأطقم العمل.

وأكد وزير النقل أن ما تحقق يمثل ملحمة وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جسدت أعلى درجات الاحترافية والكفاءة والشجاعة والإخلاص في أداء الواجب، مشددًا على أن هؤلاء الأبطال هم امتداد للمصريين العظماء الذين صنعوا أمجاد هذا الوطن وسجلوا أعظم الانتصارات في تاريخه، وأن ما قدموه سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وأضاف الوزير أن دولة رئيس مجلس الوزراء وجه أيضًا بتقديم الشكر والتقدير لهؤلاء الأبطال ، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة وعمل بطولي يعكس المعدن الأصيل للعامل المصري، ويؤكد امتلاك الكوادر المصرية القدرة على إدارة الأزمات والتعامل مع أدق المواقف بكفاءة واقتدار.

وفي ختام الزيارة، وجه وزير النقل الشكر والتقدير إلى جميع أطقم التشغيل والعاملين بميناء دمياط، مثمنًا جهودهم المتواصلة في الحفاظ على انتظام حركة التشغيل واستمرار استقبال ومغادرة السفن وتداول البضائع بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة، مؤكدًا أن الأداء الذي شهده الميناء خلال هذه الظروف الاستثنائية يعكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه منظومة النقل البحري المصرية، وقدرتها على مواصلة العمل بكفاءة واحترافية في مختلف الظروف لافتا إلى أن ميناء دمياط يشهد تطورا كبيرا بفضل جهود أبنائه المخلصين وذلك في إطار الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل البحري  لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مجلس الوزراء مدينة العلمين الفريق مهندس كامل الوزير

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