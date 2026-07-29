الأرصاد توضح: ارتفاع جديد في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة لتتجاوز القيم المسجلة في الظل.

وأوضحت الهيئة، استنادًا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية، أن القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية في الظل، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

الوجه البحري: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، قبل أن يصبح مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية ورياح نشطة

كما أشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وفي الوقت نفسه، تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساهم في تلطيف الأجواء ليلًا، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، إلى جانب أجزاء من محافظة البحر الأحمر.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من سواحل البحر المتوسط، تشمل السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وجمصة، حيث تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يرتفع الموج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.

كما يشهد خليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع استمرار نشاط الرياح بالمعدلات نفسها وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار، وهو ما يستدعي توخي الحذر من جانب الصيادين والعاملين بالأنشطة البحرية.

فرص لرذاذ خفيف

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص محدودة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.