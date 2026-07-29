قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن إدراج مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف على قائمة المطلوبين دولياً
كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026
الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا
تقرير: بن رمضان يعيش أزمة نفسية في الأهلي.. والإدارة تحدد 2.5 مليون دولار للموافقة على رحيله
احتجاجات في فنزويلا عقب تصريحات عراقجي
الثاني على الجمهورية علمي رياضة : عايز أدخل حقوق
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
الأولى على الجمهورية علمي رياضة: كنت متوقعة أكون من الأوائل.. وأمي صاحبة الفضل بعد الله
لحماية 30 مليون طفل.. "تنظيمي الاتصالات" يطرح "شريحة الطفل" ببيئة تصفح آمنة
التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات
درجات الحرارة ترتفع مُجددًا .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأرصاد توضح: ارتفاع جديد في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

الأرصاد توضح: ارتفاع جديد في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة
الأرصاد توضح: ارتفاع جديد في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة
ولاء عادل
نتيجة الثانوية العامة 2026

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة لتتجاوز القيم المسجلة في الظل.

وأوضحت الهيئة، استنادًا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية، أن القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية في الظل، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة

  • القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، قبل أن يصبح مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية ورياح نشطة

كما أشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وفي الوقت نفسه، تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساهم في تلطيف الأجواء ليلًا، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، إلى جانب أجزاء من محافظة البحر الأحمر.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من سواحل البحر المتوسط، تشمل السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وجمصة، حيث تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يرتفع الموج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.

كما يشهد خليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع استمرار نشاط الرياح بالمعدلات نفسها وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار، وهو ما يستدعي توخي الحذر من جانب الصيادين والعاملين بالأنشطة البحرية.

فرص لرذاذ خفيف

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص محدودة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

الطقس طقس اليوم الطقس اليوم الأرصاد درجة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

خلال دقائق.. ننشر أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

ترشيحاتنا

سيميتش

تقارير: إسبانيول يفاوض اتحاد جدة لضم يان كارلو سيميتش

سامو كوستا

وكيل سامو كوستا يكشف تطورات انتقاله إلى النصر السعودى

حمزة عبدالكريم

بشرى لـ "حمزة عبدالكريم"..هانز فليك يراهن على مواهب لا ماسيا في معسكر برشلونة

بالصور

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك كاجوال.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد