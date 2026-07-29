الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا

أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية والمشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية طرحت 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج «مسكن»، الذي سيكون منصة لجميع طروحات الأراضي المقبلة، في إطار استكمال جهود الدولة لتنمية العمران بالمدن الجديدة وتلبية احتياجات المواطنين، سواء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو بناء مساكن عائلية.

وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحجز بدأ صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الإقبال كان كبيرًا منذ الساعات الأولى، وأن عددًا كبيرًا من المواطنين سجلوا على الموقع، فيما استكمل بعضهم إجراءات الحجز وسداد مقدمات جدية الحجز إلكترونيًا.

وأوضح أن منظومة الحجز الرقمية الجديدة أسهمت في تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، لافتًا إلى أن الطرح يضم 2263 قطعة للإسكان المتوسط و635 قطعة للإسكان المتميز، موزعة على عدد كبير من المدن، منها الشروق وبدر والعبور و15 مايو، إلى جانب مدن الصعيد مثل ناصر الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا أيضًا على مدن العاشر من رمضان وحدائق العاشر وبرج العرب والفيوم الجديدة وبني سويف وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم الجديدة، مؤكدًا أن جميع المستندات تُرفع إلكترونيًا مع إمكانية السداد عبر الموقع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إلى أن أسعار المتر في الإسكان المتميز تبدأ من 4000 جنيه وتصل إلى 7000 جنيه، بمساحات تتراوح بين 260 مترًا و1113 مترًا في سبع مدن جديدة، بينما يبدأ سعر المتر في الإسكان المتوسط من 2200 جنيه في أخميم الجديدة ويصل إلى نحو 6000 جنيه، بمتوسط يتراوح بين 3000 و5000 جنيه على مستوى الطرح بالكامل.

وواصل، أن مقدم حجز الإسكان المتوسط يبلغ 50000 جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه مصاريف إدارية، فيما يبلغ مقدم حجز الإسكان المتميز 125000 جنيه.

