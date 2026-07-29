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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي البدوي: فرص مشروع الضبعة النووية تُتاح عبر وزارة العمل وفق احتياجات الوظائف

مجدي البدوي
مجدي البدوي
البهى عمرو
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ المشروعات القومية نجحت خلال الفترة الماضية في استيعاب أعداد كبيرة من الشباب من طابور البطالة، كما أسهمت في تأهيلهم لاكتساب خبرات عملية تؤهلهم للعمل داخل الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أن التقديم على فرص العمل بمشروع محطة الضبعة النووية يتم من خلال الرابط الذي تتيحه وزارة العمل، حيث يرفع المتقدم أوراقه، ويتم اختيار المرشحين وفقًا لاحتياجات الوظائف المتاحة، مشيرًا إلى أن المشروع يضم وظائف متعددة بأجور مجزية تتناسب مع طبيعة العمل، وتتطلب عمالة مدربة ومؤهلة.

وأشار بدوي إلى أن خريجي الجامعات التكنولوجية والمدارس المهنية أصبحوا أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل، بعد أن كانت مخرجات التعليم لا تلبي متطلبات الوظائف، مؤكدًا أن ذلك أسهم في توفير كوادر مصرية مؤهلة للعمل بالمشروعات القومية، والحد من الحاجة إلى استقدام عمالة من الخارج.

وأردف، أن وزارة العمل تواصل طرح فرص عمل بأجور مرتفعة، داعيًا الشباب إلى متابعة الوظائف التي تعلنها الوزارة، لافتًا إلى أن الأجور جيدة، وعلاقات العمل تخضع لرقابة وزارة العمل بما يضمن انتظام صرف المستحقات والحوافز وتوفير الأمان المالي والاقتصادي والاجتماعي للعاملين.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة العمل لتوفير مناخ عمل مناسب وضمان الأمان الوظيفي للعاملين، بما ينعكس على استقرار بيئة العمل وسرعة الإنجاز في المشروعات القومية.

وذكر، أن الأنماط الوظيفية تغيرت خلال السنوات الأخيرة مع تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في مختلف المهن، مؤكدًا وجود برامج تدريبية تقدمها وزارة العمل والقطاع الخاص لتأهيل الشباب.

واختتم بدعوة الشباب إلى الاجتهاد والإبداع وتطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن الجهد والعلم والثقافة هي الأساس للحفاظ على الوظيفة وتحقيق التقدم المهني وزيادة الدخل.
 

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