احتجاجات في فنزويلا عقب تصريحات عراقجي

استدعت فنزويلا سفير إيران في كاراكاس للاحتجاج على ما وصفته بتصريحات "مهينة وغير لائقة" حول مؤسسات البلاد وسلطاتها.

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية أنها سلمت السفير علي شغيني مذكرة احتجاج رسمية أمس الثلاثاء.

ورغم أن الدبلوماسيين الفنزويليين لم يحددوا سبب هذه الخطوة، إلا أن الشكوى تبدو مرتبطة بتصريحات أدلى بها مؤخراً وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول المفاوضات مع الولايات المتحدة.

قال عراقجي:"هذه ليست فنزويلا، حيث يأخذون شخصًا واحدًا فيخاف الجميع ويتراجعون"، في إشارة على ما يبدو إلى اعتقال الولايات المتحدة للزعيم الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو والتحول اللاحق في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليجرام إن فنزويلا طالبت "بإنهاء أي إشارة أو مقارنة تقوض كرامة فنزويلا أو سيادتها أو مؤسساتها أو سمعتها".

كانت العلاقات بين طهران وكاراكاس وثيقة بشكل خاص منذ رئاسة الراحل هوجو تشافيز، حيث توحدت الحكومتان في معارضتهما للولايات المتحدة.

كانت إيران واحدة من الحلفاء الرئيسيين لحكومة نيكولاس مادورو، لا سيما خلال أزمة نقص الوقود في فنزويلا عام 2020، عندما لجأت كاراكاس إلى طهران للحصول على البنزين.

يُحتجز مادورو الآن في نيويورك بعد اعتقاله في كاراكاس في 3 يناير. وفي عهد الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريجيز، أعادت فنزويلا والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية واستمرتا في التقارب في الأشهر الأخيرة.