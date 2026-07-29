الصين تعارض فرض واشنطن عقوبات على مؤسسات بحثية وتتعهد بالدفاع عن مصالحها

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أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لإدراج وزارة الدفاع الأمريكية عددا من مؤسسات الأبحاث الصينية على قائمة العقوبات.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمؤسسات الأبحاث الصينية، وضمان تهيئة بيئة مواتية لاستمرار التبادلات والتعاون الطبيعيين في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

وأفاد المسؤول الصيني بأن أفعال الولايات المتحدة تقوض التبادل والتعاون بين المجتمعين العلميين في البلدين، وتتعارض مع الاتجاه العالمي للتعاون الدولي في الابتكار العلمي والتكنولوجي.

وحث الولايات المتحدة على التوقف عن توجيه اتهامات غير مبررة للمؤسسات البحثية الصينية، وتصحيح ممارساتها في أقرب وقت ممكن، وتوفير معاملة منصفة وعادلة وغير تمييزية للمؤسسات البحثية الصينية.



