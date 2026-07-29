الأولى على الجمهورية علمي رياضة: كنت متوقعة أكون من الأوائل.. وأمي صاحبة الفضل بعد الله

عبّرت الطالبة حسناء عمر سعد، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية "رياضيات"، عن سعادتها الغامرة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، مؤكدة أنها كانت تتوقع أن تكون ضمن أوائل الجمهورية، لكنها شعرت بفرحة لا توصف عندما تأكدت من حصولها على المركز الأول.

وقالت حسناء، خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، إن سر تفوقها يعود بعد توفيق الله إلى الالتزام بالمذاكرة وتنظيم الوقت، إلى جانب الاعتماد على الدعاء والصلاة لتجاوز الضغوط النفسية التي صاحبت العام الدراسي.

وأضافت أن والدتها كانت الداعم الأكبر لها طوال رحلة الثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تبخل عليها بأي دعم نفسي أو معنوي، وكان وجودها بجانبها أحد أهم أسباب النجاح.

وأوضحت أن أكثر التحديات التي واجهتها لم تكن صعوبة المواد الدراسية بقدر ما كانت الضغوط النفسية، لكنها استطاعت التغلب عليها بالثقة في الله والاستمرار في أداء ما عليها دون انشغال بالنتيجة.

وكشفت أن الأسرة علمت بالنتيجة من خلال «شيت إكسل»، مشيرة إلى أن والدتها لم تتمالك دموعها من شدة الفرح، بينما طلبت هي التأكد من صحة النتيجة قبل الاحتفال، لتتحول لحظات الترقب إلى فرحة عارمة داخل المنزل.

ووجهت حسناء رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، دعتهم فيها إلى الاجتهاد، وتنظيم الوقت، والثقة في الله، مؤكدة أن النجاح الحقيقي يبدأ ببذل الأسباب، ثم التوكل على الله، وأن الالتزام طوال العام هو الطريق للوصول إلى الأحلام وتحقيق التفوق.

