وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيريه القطري والسعودي جهود تعزيز الاستقرار بالمنطقة وحرية الملاحة البحرية

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أجرى وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن الاتصال شهد بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.

كما أجرى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا أيضا بالأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.