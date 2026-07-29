لماذا يخصم عداد الكهرباء جزءا من قيمة الشحن؟ .. الأسباب والحلول

كثير من مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع يشتكون من خصومات مفاجئة وقت الشحن، دون معرفة السبب.

أسباب تراكم المديونية بعداد الكهرباء

أوضحت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أسباب الخصم من شحن العداد وهي..

1️⃣- إستهلاك "ساعات السماح" (الإستهلاك بالسالب) العداد مبرمج لكي لايفصل كهرباء في أوقات معينة رغم نفاذ الرصيد

وأوقات السماح هي (أيام الجمعة، العطلات الرسمية، ويومياً من 5 مساءً حتى 10 صباحاً).ونتيجة ذلك أن أي استهلاك في هذا الوقت ونغاذ الرصيد “، يتم تسجيله كمديونية بالسالب. وعند شحن الكارت ووضعه في العداد ، يخصم قيمة ”الاستهلاك .

2️⃣- رسوم خدمة العملاء

هناك رسوم ثابتة بخصم شهرياً من كل عداد (تتراوح قيمتها حسب الشريحة).

ولو الوحدة مغلقة ولايتم شحن العداد لفترة طويلة، يتم تجميع الرسوم عند الشحن يتم خصمها .

وتراكم المديونية "رسوم متأخرة"، يتم خصمها بالكامل بمجرد وضع الكارت وشحنه بعد فترة إنقطاع.

3️⃣- أقساط العداد أو مقايسة التوصيل

لو تم تركيب العداد بنظام التقسيط أو عامل مقايسة بجدولة تقوم شركة الكهرباء لبرمجة العداد بخصم قيمة "القسط الشهري" الثابت، وهذا الخصم يتم أوتوماتيكياً مع أول عملية شحن في الشهر الجديد.

4️⃣ الديون القديمة المجدولة (ديون الفاتورة)

لو تم تحويل عداد قديم (بفاتورة) لعداد كارت وكان هناك مديونية قديمة يتم جدولة المديونية على أقساط شهرية تنزل على العداد، والعداد يسحب القسط آلياً عند الشحن شهرياً .

5️⃣ فروق الشريحة (المحاسبة بأثر رجعي)

هذه أهم نقطة تسبب خصم كبير مفاجئ. فالعداد بيبدأ كل شهر على "الشريحة الأولى"

وعند زيادة الاستهلاك تنتقل مثلاً من الشريحة الثانية للشريحة الثالثة، فالعداد يعيد حساب الكيلووات التي تم إستهلاكها من أول الشهر بالسعر الجديد الأغلى، فيتم خصم "فرق السعر" فوراً من الرصيد الموجود. ولو الرصيد،غير كافي فالعداد يسجل المبلغ "مديونية" تخصم عند الشحن .

نصائح لتجنب الخصومات

- الشحن المبكر أول أسبوع من الشهر والعداد مازال في الشريحة الأولى.



- متابعة الشاشات: اضغط على زرار العداد وراجع شاشة (الديون) وشاشة (المبالغ المتبقية) لمعرفة الرصيد .



- لا تترك العداد بدون رصيد لكي تتجنب الدخول في "دين ساعات السماح" .



-ترشيدالإستهلاك:الحفاظ على شريحة منخفضة، لتقليل "فروق الشرائح" والرسوم الإدارية.