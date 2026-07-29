دعاء شكر الله على النجاح في الثانوية العامة ، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فما أجمل لحظات الفرح بالنجاح بعد تعب طويل وسهر الليالي، فالنجاح دائما له مذاق خاص وله فرحة مختلفة عن أي فرحة، إنها ثمرة الصبر والدعاء وتوفيق الله قبل كل شيء، فالشكر له واجب في كل حال، والنجاح الحقيقي أن نستعمل هذه النعمة فيما يرضيه.

دعاء شكر الله على النجاح

في الثانوية العامة

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

دعاء شكر الله على النجاح في الثانوية العامة

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الفضل ولك الشكر يا رب العالمين.

بعدد ما سبح الملائكة الحفاة حول عرشه، وعدد ما سبح من شيء يسبح بحملك اللهم لك الحمد على ما أعطيته لنا، ولك الحمد والشكر على ما قدمته لنا في السر والعلن، اللهم إني أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء وهزم الأعداء ونصر المسلمين، نحمد الله على المال والبنين الذي أعطيتني إياه سبحانك ربي لا يقال لغيرك، اللهم لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط لها أهلا متى ازددت تقصيراً تزدني تفضلاً كأني بالتقصير أستوجب الفضلا

سبحانك ما أحلمك، وبحالي ما أعلمك، وعلى تفريج همّي ما أقدّرك، أنت ثقتي ورجائي، فاجعل حسن ظنّي فيك جزائي سبحان اللّه وبحمده سبحان اللّه العظيم، الحمد لله في سري وفي علني ..والحمد لله في حزني وفي سعدي.

اللهم لك الحمد والشكر في السراء والضراء، وعلى أي حال تقدره لي الحمد لله رب العالمين.

- دعاء شكر الله على النجاح

اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناء عليك ولا نقدر وأنت سبحانك كما اثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين.

- الحمد لله رب العالمين خالق اللوح وخالق القلم وخلق الخلق من عدم ودبر الأجل والأرزاق وحكم بالعدل وجعل الليل والنهار الحمد لله فهو يحب من دعا خفيًا ويزيل من كان منه حيا محمد على ما قدمته إلى وعلى درجاتي وارتفاعي ونجاحي اللهم -لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر يا رب العباد الذي لا يشرك في حكمه أحد والذي خلق الجن وخلق الإنس وخلق السماء والأرض وما بينهم واجعلهم طرائق قددا.

كلمات شكر على النجاح

كلمات شكر على النجاح، وما أفضل من لحظات النجاح حتى تلتهج الألسن بكلمات شكر الله على النجاح سواء طالب في الثانوية العامة أو طالب جامعي، والنجاح في الدراسة هو أسعد ما يكون لطالب العلم، أو نجاح صاحب مشروع وفقه الله في مشروعه.

وننصح بالحرص على دعاء شكر الله حتى يكون وردا يوميا مثل القرآن الكريم والأذكار في الحرص على أن نؤدي حق الله علينا، الحمد لله الذي يسر ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ.

كلمات شكر على النجاح

أحمده حمداً أستزيده في نعمته وأستجير به من نقمته، وأتقرب إليه بالتصديق لنبيه المصطفى لوحيه، المتخير لرسالته، المختص بشفاعته، القائم بحقه، محمد صلى الله عليه وآله، وعلى أصحابه، وعلى النبيين والمرسلين، والملائكة أجمعين، وسلم تسليماً.

اللهم لك الحمد حمداً لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر.

الحمد لله عدد ما حمد به خلقه وعباده، والشكر له عدد حبات الحصى في الأرض، وقطرات الماء في البحر، والحمد لله ملء السماوات والأرض، والشكر لله بعدد ما سبح الملائكة حول عرش الرحمن. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

كلمات شكر على النجاح الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي هَدانا لِهـذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّـهُ، إن الحمدَ للهِ نستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مضلَ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، الحمد لله الذي أجاب دعوتنا، وكفانا همنا، ودبر أمرنا، ويسر عسيرنا، وسهل صعبنا. الحمد الله قاضي الحاجات، مفرج الكربات، غافر الزلات، سامع الدعوات. الحمد لله مغني الفقير، مقوي الضعيف، معز الضعيف، مجيب الداعي، مغيث الملهوف.

كلمات شكر على النجاح

نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم. ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان.

بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.

والدعاء بالشكر منحة ربانية علينا استغلالها، وشكر الله على نجاح العملية للهم لك الحمد حمداً لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر.

اللهم لك الحمد حمداً لا ينبغي إلا لك لا إله إلا أنت أنا المهموم الذي فرجت فلك الحمد.

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء.

شكر الله على نجاح العملية الحمد لله الّذي بعزّته وجلاله تتمّ الصالحات، يا ربّى لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وارض عنّا، وتقبّل منّا وأدخلنا الجنّة ونجّنا من النّار، وأصلح لنا شأننا كلّه، اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة، اللهمّ يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو وحسن التجاوز.

شكر الله على نجاح العملية

الحمد لله في سري وعلني وفي حزني وسعادتي والحمد لله عما غاب عن بالي والحمد لله على نعمه فضائله وأنعم الله علينا في الحمد لله والشكر لله اللهم إني نحمدك ونشكرك على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك رب العرش العظيم سبحانك والحمد لله رب العالمين.

شكر الله على نجاح العملية الحمد لله في السر وفي العلانية، والشكر لله في الفرح وفي الحزن، فالحمد لك يا الله عما علمته، والشكر لك عما جهلته وغاب عن خلدي.

الحمد لله والشكر له على فضائله التي عمت حياتي، وعلى نعمه التي لا تُعد ولا تحصى، فالحمد لك يا الله يتبعه الشكر.

اللهم إن نعمك علي لا تحصي ولا تُعد، فسبحانك لا نستطيع الثناء كما أثنيت على نفسك، فأوزعني يا ربي أن أشكر نعمك التي أنعمت علي بها وعلى والدي.

الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه، والشكر لله عدد ما كان وعدد ما سيكون، وعدد الحركات والسكون.

الحمد لله عدد ما حمد به خلقه وعباده، والشكر له عدد حبات الحصى في الأرض، وقطرات الماء في البحر، والحمد لله ملء السماوات والأرض، والشكر لله بعدد ما سبح الملائكة حول عرش الرحمن.

شكر الله على نجاح العملية

اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده. الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.