نهائي أفريقيا للطائرة .. ناشئو مصر يصطدمون بنيجيريا لحصد اللقب القاري

يخوض منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة تحت 18 عامًا مواجهة قوية أمام نظيره النيجيري، في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا، المقامة بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو الجاري، بحثًا عن التتويج باللقب القاري على أرضه.

وحجز المنتخب المصري مقعده في النهائي بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب تونس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة الدور نصف النهائي التي احتضنتها صالات نادي بايونيرز بالإسكندرية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 16-25، 25-17، 25-14، 21-25، قبل أن يحسم المنتخب المصري الشوط الفاصل بنتيجة 15-7، ليؤكد تأهله إلى المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب الجزائر بثلاثة أشواط دون رد في الدور ربع النهائي، بينما تأهل منتخب نيجيريا إلى المباراة النهائية بعد تخطي منافسه في نصف النهائي.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين: معتز طلعت، سيف محمد، أحمد أيمن، عمر وائل، علي مؤمن، أدهم هاني، ياسين عبد اللطيف، ياسين محمد، يوسف محمد، أدهم عيد، عادل عوض، وعمر عمران.

ويقود المنتخب فنيًا البرازيلي بيرسي أونكن، ويعاونه محمد عبد المنعم مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وحكيم أنور إداريًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا، وسامح نور أخصائيًا لتأهيل الإصابات، فيما يترأس البعثة الكابتن شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.