قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها
نتيجة الثانوية العامة 2026 |أرقام تكشف إنخفاض نسب النجاح عن العام الماضي
على رأسها الطب البشري .. تعرّف على مصروفات كليات الجامعات الأهلية 2026
نهائي أفريقيا للطائرة .. ناشئو مصر يصطدمون بنيجيريا لحصد اللقب القاري
«اتساوت بالأرض».. وزير الدفاع الإسرائيلي يُعلن تدمير 24 قرية تاريخية في جنوب لبنان
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر في أول زيارة رسمية إلى مصر لبحث تعزيز التعاون الثنائي
نهائي أفريقيا للطائرة .. ناشئات مصر في مواجهة تونس الليلة لحصد اللقب القاري
استشاري طب نفسي: أولياء الأمور عليهم احتواء أبنائهم مهما كانت نتيجتهم في الثانوية العامة
وزير المالية الإسرائيلي يُفجّر مُفاجأة : فكرّت في الاستقالة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر
اليوم.. منتخب ناشئات اليد يبدأ مشواره في مونديال رومانيا بمواجهة قوية أمام كرواتيا
أمام قيادات البنك الدولي واليابان .. وزير الري : التعاون والشفافية أساس إدارة الأنهار الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمام قيادات البنك الدولي واليابان .. وزير الري : التعاون والشفافية أساس إدارة الأنهار الدولية

لاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم المياه باليابان
لاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم المياه باليابان
حنان توفيق
نتيجة الثانوية العامة 2026

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لـ«يوم المياه» و«أسبوع المياه» باليابان، تلبيةً لدعوة خاصة من يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ ووزيرة الخارجية اليابانية السابقة، والذي عُقد بالعاصمة طوكيو تحت شعار «التفكير في مستقبل المياه»، بحضور إمبراطور اليابان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمياه والتنمية، والسفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الدكتور هان سيونج سو، رئيس وزراء جمهورية كوريا الأسبق، وياسوشي كانيكو، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، والوزير المعني بسياسات المياه، والسيدة/ يوريكو كويكي، محافظ طوكيو، كما ألقت يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، كلمة بهذه المناسبة.

وشارك الدكتور سويلم متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الرئيسية للاحتفال، إلى جانب رئيس البنك الآسيوي للتنمية، ومساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون الطاقة والاستدامة، كما شارك في جلسة النقاش رفيعة المستوى، التي ضمت نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين في مجال المياه، من بينهم ساروج جا، المدير العالمي للمياه بالبنك الدولي.

وخلال كلمته الرئيسية، أعرب الدكتور سويلم عن اعتزازه بالمشاركة في الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم المياه باليابان، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتفكير في مستقبل حوكمة المياه عالميًا، ووضع رؤية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، مشيدًا بالدور الريادي لليابان في ترسيخ قضايا المياه على أجندة العمل الدولي منذ إطلاق «يوم المياه» عام ١٩٧٧، بالتزامن مع انعقاد أول مؤتمر للأمم المتحدة للمياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن العالم يواجه تحديات مائية غير مسبوقة نتيجة تغير المناخ، وما يصاحبه من تزايد الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب بناء منظومات مائية أكثر مرونة، والانتقال من إدارة الأزمات إلى الإدارة الاستباقية، القائمة على تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

واستعرض الدكتور سويلم خصوصية الوضع المائي في مصر، باعتبارها من أكثر دول العالم ندرةً في المياه، واعتمادها بصورة شبه كاملة على نهر النيل، مؤكدًا أن إدارة الأنهار الدولية يجب أن تقوم على التعاون والشفافية والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحقق مصالح جميع الدول المشاطئة.

كما استعرض الدكتور سويلم توجه مصر نحو تطبيق منظومة الجيل الثاني 2.0 لإدارة المياه، القائمة على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ونظم دعم القرار والتنبؤات الهيدرولوجية، والتوسع في إعادة استخدام المياه والتحلية، بما يسهم في بناء منظومة مائية أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد الدكتور سويلم أن الشراكة المصرية اليابانية في قطاع المياه تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي القائم على الثقة وتبادل الخبرات، معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات بناء القدرات، والبحث العلمي، والابتكار، وتطبيق التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في دعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز الجهود المشتركة لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، وترجمة مخرجاته إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

مستقبل حوكمة المياه عالميًا العاصمة طوكيو كبار المسؤولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد قليل .. درجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

عاجل .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 11 مساء

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

خلال دقائق.. ننشر أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

خبير لوائح: وزارة الرياضة تتحمل مسئولية هبوط الإسماعيلي.. والانتخابات مؤجلة لعام كامل

ستاد الأهلي

محمد كامل: الأهلي قادر على تسويق أي مشروع.. والخطيب يتابع العمل بشكل يومي

الأهلي

شبانة: الأهلي نجح فيما عجزت عنه أندية كثيرة

بالصور

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك كاجوال.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد