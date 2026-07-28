تراجع جماعي في أسعار العملات اليوم بالبنوك .. ماذا يحدث بسوق الصرف؟

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري، في تحرك لافت شمل مجموعة من أبرز العملات المتداولة، وسط متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف وتطورات أسعار العملات بالبنوك.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 13.41 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، في حين جاءت أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى وفقًا لآخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي: 159.30 جنيه للشراء و164.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 13.41 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.73 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 131.83 جنيه للشراء و134.19 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني: 129.20 جنيه للشراء و131.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 12.81 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 70.40 جنيه للشراء و71.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي: 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 57.33 جنيه للشراء و57.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 67.03 جنيه للشراء و67.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي: 35.74 جنيه للشراء و35.86 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري: 61.54 جنيه للشراء و61.82 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الين الياباني، لكل 100 ين: 30.80 جنيه للشراء و30.91 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني: 7.45 جنيه للشراء و7.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأخرى اليوم

سعر الدولار الأسترالي: 35.16 جنيه للشراء و35.39 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي: 7.67 جنيه للشراء و7.70 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي: 5.20 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الكرونا السويدية: 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع.