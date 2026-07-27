انتعاش الجنيه المصري اليوم .. وتراجع أسعار العملات العربية والأجنبية

شهد الجنيه المصري انتعاشًا ملحوظًا أمام العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الإثنين 27 يوليو 2026، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار مجددًا إلى مستوى 50 جنيهًا في البنوك، بعدما تجاوز حاجز 51 جنيهًا في بعض البنوك خلال تعاملات أمس. كما انخفضت أسعار عدد من العملات العربية، على رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، في ظل استمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية.

ووفقاً لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري اليوم فقد جاءت أسعار العملات كالتالي:

أسعار العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 13.46 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي 13.78 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

بلغ الدينار الكويتي 159.91 جنيه للشراء، و164.97 جنيه للبيع.

سجل الدينار البحريني 132.28 جنيه للشراء، و134.65 جنيه للبيع.

بلغ الريال العماني 129.64 جنيه للشراء، و131.87 جنيه للبيع.

سجل الريال القطري 12.86 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع.

بلغ الدينار الأردني 70.64 جنيه للشراء، و71.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل اليورو 57.62 جنيه للشراء، و57.96 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الإسترليني 67.41 جنيه للشراء، و67.84 جنيه للبيع.

سجل الدولار الكندي 35.90 جنيه للشراء، و36.08 جنيه للبيع.

بلغ الفرنك السويسري 61.89 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأسترالي 35.42 جنيه للشراء، و35.59 جنيه للبيع.

بلغ الين الياباني (100 ين) 30.94 جنيه للشراء، و31.08 جنيه للبيع.

سجل الكرون الدنماركي 7.70 جنيه للشراء، و7.75 جنيه للبيع.

بلغ الكرون النرويجي 5.24 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع.

سجل الكرونا السويدية 5.20 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

بلغ اليوان الصيني 7.48 جنيه للشراء، و7.50 جنيه للبيع.