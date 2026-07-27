محافظ دمياط يوجه بتطبيق نظام QR Code للتيسير على المواطنين | صور

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

واطلع محافظ دمياط على آلية العمل بالمركز ومعدلات الإنجاز اليومية، مؤكدًا أهمية الالتزام بسرعة الأداء وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة بما يحقق التيسير على المواطنين.

وحرص الدكتور حسام الدين فوزي على التواصل مع عدد من المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن إجراءات الحصول على الخدمات، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ دمياط بإعداد وتفعيل رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بكافة الوحدات المحلية، بحيث يتضمن جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على مختلف الخدمات، بما يسهم في تيسير وصول المواطنين إلى المعلومات، واختصار الوقت والجهد .