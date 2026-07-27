من داخل مركز السيطرة.. محافظ دمياط يتابع إزالة الإشغالات بمنطقتي النيل واللسان برأس البر

تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، من داخل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال إزالة الإشغالات بمنطقتي النيل واللسان بمدينة رأس البر، في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة ، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط

واطّلع محافظ دمياط على سير الحملات الميدانية التي تنفذها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع جميع صور الإشغال والتعديات على حرم الطريق والأرصفة .

ووجّه المحافظ باستمرار الحملات اليومية، خاصة بالمناطق الحيوية ذات الكثافات المرتفعة، وفي مقدمتها منطقتا النيل واللسان، بما يضمن تحقيق الانضباط، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة رأس البر .