ليلا وسيرا على الأقدام.. محافظ دمياط يتفقد مدينة ميت أبوغالب

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية مسائية بمدينة ميت أبوغالب، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء السيد الصيرفي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية بها .

واستهل المحافظ جولته بتفقد منطقة كورنيش المدينة، حيث شدد على إزالة جميع الإشغالات والتعديات الواقعة على حرم الكورنيش، والحفاظ على المظهر الحضاري ، كما وجه بالبدء في أعمال تطوير منطقة الكورنيش بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ليصبح متنفسًا حضاريًا لأهالي المدينة.

هذا وقد تفقد الدكتور حسام الدين فوزي مركز شباب مدينة ميت أبوغالب، واطلع على الأنشطة المقدمة للشباب، مؤكدًا أهمية تنويعها والاهتمام بالأنشطة النوعية التي تسهم في تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم. كما شملت الجولة تفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات، وصالة الكاراتيه و الكيك بوكس، والملعب الرئيسي والملعب الخماسي .

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى مقترح قدمه عدد من أهالي المدينة بشأن إعادة إنشاء مسجد البحر القديم ، المغلق حاليا ، ليصبح دار مناسبات ملحقًا بمسجد الحرمين، حيث وجه بدراسة المقترح بالتنسيق مع الجهات المختصة، لبحث إمكانية تنفيذه وفقًا للضوابط المنظمة .