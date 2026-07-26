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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رحلة عُمرة هدية النجاح .. البراء طارق يروي رحلة التفوّق في الثانوية الأزهرية | صور

البراء طارق عمران
البراء طارق عمران
زينب الزغبي

كان حلمي منذ صغري أن أحقق التفوق، وبدعاء أبي وأمي تحقق الحلم، هكذا بدأ البراء طارق عمران، ابن قرية البراشية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، حديثه مع "صدى البلد"، مؤكدًا أنه سعيد بتحقيق حلم والدته بأن يكون من أوائل الجمهورية.

 

أبي وأمي كانا داعمين لي طوال الوقت

وأشار البراء إلى أن والده ووالدته وإخوته كانوا دائمًا داعمين له طوال فترة الدراسة، ومنذ المرحلة الابتدائية كانوا يشجعونه باستمرار على التفوق والاجتهاد، وهو ما كان له أكبر الأثر في وصوله إلى هذا الإنجاز.

رحلة عمرة هدية النجاح

وأكد الدكتور طارق عمران، والد البراء، أنه سيكافئ نجله على تفوقه في الشهادة الثانوية الأزهرية بإهدائه رحلة عمرة قبل بدء الدراسة الجامعية، حتى يبدأ حياته الجامعية بأجواء إيمانية تمنحه دافعًا لمواصلة النجاح والتفوق.

وأضاف أن كل أب وأم يجب أن يحرصا على عدم الضغط على أبنائهما خلال فترة الدراسة، وأن يكتفيا بتشجيعهم المستمر على التفوق والاجتهاد، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من تعب واجتهد وسهر من أجل تحقيق حلمه.

دمياط محافظ دمياط البراء طارق الثانويه الازهريه

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