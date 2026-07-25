ميناء دمياط يتداول 16 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن .. بينما غادر منه 7 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وذكر -بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم السبت- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31 ألفا و270 طنا شملت 1209 أطنان كلينكر و2400 طن ملح و 16 ألفا و617 طن يوريا و 11 ألفا و44 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33 ألفا و50 طنا شملت 12 ألفا و450 طن خردة و1550 طن خشب زان و6800 طن سكر و11 ألف طن ذرة و1250 طن بضائع متنوعة.

وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1273 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 170 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2765 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 100 ألف و381 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 49 ألفا و757 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3433 حركة.