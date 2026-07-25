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إيران: مقتل بحار في هجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: مقتل بحار في هجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين

إيران: مقتل بحار في هجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين
إيران: مقتل بحار في هجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين
الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مقتل بحار وإصابة آخرين، إثر هجوم قالت إن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، في تطور يمثل تصعيدًا لافتًا في نطاق الحرب الروسية الأوكرانية، إذا تأكدت مسؤولية كييف عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده تدين بشدة ما وصفه بالهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين.

وأضاف بقائي أن استهداف سفينة تجارية في بحر قزوين يمثل، بحسب الموقف الإيراني، عملًا غير مبرر، محملًا أوكرانيا مسؤولية الهجوم، وداعيًا إلى حماية الملاحة البحرية واحترام قواعد القانون الدولي.

ويأتي الإعلان الإيراني في وقت تشهد فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصعيدًا متواصلًا في استخدام الطائرات المسيّرة، مع توسع نطاق الضربات المتبادلة التي تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية ومنشآت مرتبطة بالنقل والطاقة.

وفي حال تأكد وقوع الهجوم داخل مياه بحر قزوين واستهداف سفينة تجارية إيرانية، فإن الحادث قد يثير مخاوف بشأن اتساع نطاق العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب إلى مناطق بعيدة عن خطوط الجبهة التقليدية.

وتحظى الملاحة في بحر قزوين بأهمية اقتصادية متزايدة، خصوصًا مع تنامي حركة التجارة والنقل البحري بين إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى، في إطار ممرات تجارية تربط شمال المنطقة بجنوبها.

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