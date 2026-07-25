جهود احتواء إيبولا في الكونغو الديمقراطية تواجه تحديات كبيرة

تواجه جهود احتواء وباء (ايبولا) في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديات كبيرة، تشمل نقص التمويل والهجمات على المراكز الصحية، واستمرار النزاع المسلح في شرق البلاد، وصعوبة تتبع المخالطين، فضلًا عن عدم توافر لقاحات أو علاجات معتمدة لسلالة بونديبوجيو المسببة للتفشي الوراء الحالي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن خطر تفشي الوراء خارج منطقة وسط إفريقيا لا يزال منخفضا.

وأظهرت بيانات حكومية كونغولية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالإيبولا إلى 2973 حالة، بينها 1309 وفيات، في أسرع تفشٍ للمرض تشهده البلاد ، حيث تم تسجيل 90 بالمئة من إجمالي الإصابات بمقاطعة إيتوري.

وتعطل تقديم خدمات الرعاية الصحية اليوم السبت في أحد مراكز علاج الإيبولا بمدينة بونيا، بالتزامن مع دخول مزيد من العاملين في القطاع الصحي بشرق البلاد في إضراب عن العمل بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، بعد إضراب مماثل الأسبوع الماضي شهده مستشفى بونيا العام.