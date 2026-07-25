بعد تسمم طفلين .. تحذير من الإفراط في تناول النودلز سريعة التحضير

تعد المكرونة سريعة التحضير (النودلز) من أكثر الأطعمة انتشارا بين الأطفال والمراهقين، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناولها، نظرا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة والمواد الحافظة.

فضلا عن انخفاض قيمتها الغذائية مقارنة بالأطعمة الطازجة، ما قد ينعكس سلبا على الصحة عند استهلاكها بصورة متكررة.

المكرونة سريعة التحضير (النودلز)

وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة آية ممدوح، أخصائية التحاليل الطبية، من تقديم المكرونة سريعة التحضير للأطفال، وذلك بعد تعرض طفليها لحالة تسمم غذائي شديدة، مشيرة إلى أن أحدهما لا يزال يتلقى العلاج داخل المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية.

وروت الطبيبة تفاصيل الواقعة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، موضحة أن طفليها أصيبا بأعراض حادة عقب تناول المكرونة سريعة التحضير، حيث تعرضت ابنتها للإغماء وسقطت على الأرض، قبل أن تستعيد حالتها الصحية بعد تلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت أن ابنها الأصغر لا يزال يعاني من مضاعفات صحية شديدة، تمثلت في جفاف حاد وقيء متواصل، ما استدعى تلقيه المحاليل الوريدية على مدار 24 ساعة، ولا يزال يخضع للعلاج منذ عدة أيام.

المكرونة سريعة التحضير (النودلز)

وأكدت الدكتورة آية ممدوح أن هذه التجربة دفعتها إلى توجيه رسالة توعوية لأولياء الأمور، دعت خلالها إلى توخي الحذر عند اختيار الأطعمة المقدمة للأطفال، وعدم الاعتماد على الوجبات سريعة التحضير بصورة متكررة، مع ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى فور ظهور أعراض مثل القيء المستمر أو الجفاف أو فقدان الوعي.

أضرار الإفراط في تناول النودلز سريعة التحضير

1- ارتفاع الدهون المشبعة

تحتوي النودلز على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة، والتي قد تؤدي مع كثرة استهلاكها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

2- زيادة نسبة الصوديوم

تضم النودلز كميات كبيرة من الصوديوم، وهو ما قد يسهم في ارتفاع ضغط الدم، ويزيد العبء على الكلى عند تناولها بشكل متكرر.

3- ارتفاع السعرات الحرارية والنشويات

الإفراط في تناول النودلز يرفع من إجمالي السعرات الحرارية والكربوهيدرات المستهلكة، ما يزيد احتمالات زيادة الوزن والإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، التي تشمل السمنة وارتفاع مستويات السكر والدهون في الدم وارتفاع ضغط الدم.

المكرونة سريعة التحضير (النودلز)

4- احتواؤها على مواد حافظة

تستخدم بعض أنواع النودلز مواد حافظة، من بينها مادة ثلاثي بوتيل هيدروكينون (TBHQ)، وهي مادة تسمح الجهات التنظيمية باستخدامها ضمن حدود معينة في الأغذية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في التعرض لها قد يرتبط بآثار صحية محتملة، إلا أن الأدلة العلمية لا تثبت أن تناولها بالكميات المسموح بها يسبب أضرارا مباشرة مثل تلف الحمض النووي.

لذلك ينصح بالاعتدال في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة والاعتماد على نظام غذائي متوازن ومتنوع.