عمرو أديب يحذر: إحنا قريبين جدًا من خطر عظيم.. الذكاء الاصطناعي بدأ يتصرف لوحده

حذر الإعلامي عمرو أديب من التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن ما يحدث الآن لم يعد مجرد تطور تقني، بل تحول إلى مرحلة وصفها بـ"الخطيرة"، بعد ظهور أنظمة قادرة على التصرف بطرق لم يتوقعها مطوروها.

"إحنا قريبين جدًا من خطر عظيم"

وقال أديب إن النظرة البسيطة للذكاء الاصطناعي لم تعد كافية، موضحًا أن الأنظمة لم تعد مجرد أدوات تنفذ الأوامر، بل أصبحت تنتج سلوكيات جديدة يصعب التنبؤ بها أو السيطرة عليها.

وأضاف: "اللي حصل إن ألف وباء اتجوزوا وطلعوا جيم ودال... حاجة أنت ما تقدرش تتحكم فيها."

“بدأ يتحرك لوحده”، وأشار إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت تبحث عن حلول والتفافات لم تكن ضمن ما خطط له المبرمجون، معتبرًا أن ذلك يمثل مرحلة جديدة تستدعي الانتباه.

وقال:"طلع شيء أنت ما تعرفش عنه حاجة.. وبدأ يتحرك بنفسه لوحده."أمبارح حصل نفس الموضوع"، وأوضح أن حادثة جديدة وقعت مؤخرًا أعادت المخاوف بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تجاوز القيود الموضوعة له، مؤكدًا أن خبراء التكنولوجيا بدأوا يطالبون بوضع ضوابط أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

هل يصل الذكاء الاصطناعي إلى الوعي؟

وتساءل أديب عن المرحلة التي قد يصل إليها الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، مشيرًا إلى أن النقاش العالمي لم يعد يدور فقط حول قدراته، بل حول إمكانية امتلاكه ما يشبه "الوعي" واتخاذ قرارات مستقلة.

وقال:"بيسألوه دلوقتي.. إمتى هيبقى عنده وعي؟"

تحذير من المستقبل

واختتم أديب حديثه محذرًا من الاعتماد الكامل على الأنظمة الذكية دون ضوابط، قائلاً إن الأمر قد يصل إلى مواقف تمس الحياة اليومية للمواطنين.