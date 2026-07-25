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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والشروط والرسوم

تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والشروط والرسوم
تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والشروط والرسوم
عبد الفتاح تركي

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات البحث عن خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين، بعد أن أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية تجديد البطاقة واستخراجها إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، في خطوة تستهدف تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتقليل التكدس داخل مقار الأحوال المدنية، حيث يمكن للمواطنين إتمام إجراءات التجديد إلكترونيًا، مع اختيار وسيلة استلام البطاقة وسداد الرسوم عبر وسائل الدفع المتاحة، إلى جانب التعرف على الشروط المطلوبة والأوراق اللازمة والغرامات المقررة في حالات التأخير أو عدم تحديث البيانات .

كيف يمكن تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين في 2026؟

أتاحت وزارة الداخلية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، بما يسمح للمواطنين بإتمام الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه في البداية إلى مقار السجل المدني، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بأقل وقت وجهد .

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وتتيح الخدمة للمواطن اختيار وسيلة استلام البطاقة بعد الانتهاء من تقديم الطلب، سواء من خلال إرسالها بالبريد إلى محل الإقامة أو استلامها من مكتب السجل المدني، مع إمكانية سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا باستخدام بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية .

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

حددت وزارة الداخلية خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، وجاءت على النحو الآتي:

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
  • اختيار خدمات الأحوال المدنية.
  • اختيار خدمة تجديد البطاقة.
  • في حال عدم وجود حساب على البوابة، يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد.
  • تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم، والرقم القومي، ومحل الإقامة، والمهنة، وجهة العمل.
  • تحديد وسيلة استلام البطاقة، سواء بالبريد إلى المنزل أو من مكتب السجل المدني.
  • سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا باستخدام بطاقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

وتؤكد الوزارة أهمية مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب، لضمان صحة المعلومات وسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقة .

استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

ما غرامات التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي؟

حددت وزارة الداخلية عددًا من الغرامات التي تطبق في حالات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي أو عدم تحديث البيانات، وذلك على النحو الآتي:

  • في حالة التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني يدفع المواطن غرامة 100 جنيه.
  • في حالة استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية تكون الغرامة 100 جنيه.
  • في حالة عدم تجديد البطاقة بعد حدوث تغيير يستوجب التحديث تكون الغرامة 50 جنيهًا.
  • في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة، مثل المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير تكون الغرامة 50 جنيهًا.
  • في حالة عدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يومًا من تحرير محضر الفقد تكون الغرامة 50 جنيهًا.

وتأتي هذه الغرامات في إطار إلزام المواطنين بتحديث بياناتهم والحفاظ على سريان بطاقة الرقم القومي، باعتبارها من أهم الوثائق الرسمية المستخدمة في مختلف المعاملات .

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026

تختلف أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي بحسب مدة استخراج البطاقة، وجاءت الفئات المتاحة كالآتي:

  • فئة فورية من السيارة النموذجية، ويتم تسليمها بشكل فوري، ويبلغ سعر النموذج 800 جنيه.
  • فئة VIP إكسبريس، ويتم تسليمها خلال 30 دقيقة، ويبلغ سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.
  • الفئة الخاصة، ويبلغ سعرها 175 جنيهًا، ويتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.
  • الفئة العاجلة، ويبلغ سعرها 125 جنيهًا، ويتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.
  • الفئة العادية، ويبلغ سعرها 50 جنيهًا، ويتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

وتمنح هذه الفئات المواطنين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم ومدى سرعة الحصول على البطاقة، مع اختلاف قيمة الرسوم وفقًا لمدة التسليم .

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي؟

حددت وزارة الداخلية المستندات المطلوبة لاستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وتشمل الآتية:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.
  • شهادة الميلاد الأصلية أو صورة منها في حالة الاستخراج لأول مرة.
  • مستند إثبات محل الإقامة، مثل إيصال كهرباء أو مياه حديث.
  • مستند إثبات المهنة المعتمد من جهة العمل.

ويجب التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، حتى يتم الانتهاء من إجراءات إصدار البطاقة دون تأخير .

ما شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2026؟

حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط الواجب توافرها لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وجاءت على النحو الآتي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.
  • أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

وتعد هذه الشروط من المتطلبات الأساسية للاستفادة من خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي، سواء لأول مرة أو عند التجديد، وفقًا للإجراءات المعمول بها .

لماذا يزداد البحث عن تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين؟

يتزايد اهتمام المواطنين بخدمة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين لما توفره من سهولة في إنجاز الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، إذ يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا، وتحديد وسيلة استلام البطاقة، وسداد الرسوم دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير طويلة داخل المصالح الحكومية، وهو ما يعكس التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير وصول المواطنين إليها .

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