بعد الإعلان عن لجنة لدراسة وتجديد العقد.. هل توجد خلافات بين حسام حسن واتحاد الكرة؟

كشف حاتم رضا الناقد الرياضي، أن الكابتن حسام حسن مستمر في القيادة الفنية لمنتخب مصر، موضحًا أن هناك لجنة تدرس بنود العقد ولا توجد خلاف بين الطرفين.



وتابع في مداخلة هاتفية في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر، أن خالد الدرندلي سوف يجتمع مع العميد لمعرفة مطالبه.



وأضاف حاتم رضا الناقد الرياضي، أن حسام حسن يعشق منتخب مصر، ومن المؤكد أن هناك زيادة في مرتبه خلال العقد الجديد الذي يجرى الاتفاق عليه الآن.



وأردف أن النقاش في عقد حسام حسن حول الشروط الفاسخة للتعاقد مثل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة والمستوى المطلوب الوصول إليه مثل المربع الذهبي أو التتويج بالبطولة أو الوصول لربع النهائي.