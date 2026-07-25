ملتقى المرأة العربية للريادة والابتكار يشهد مشاركة 450 سيدة من 12 دولة عربية وأفريقية

قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن ملتقى المرأة العربية للريادة والابتكار يقام في نسخته الأولى هذا العام ضمن فعاليات النسخة الخامسة لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي، مشيرة إلى أن الملتقى يعد أحد أهم التوسعات التي يجريها المنتدى.

وأضافت في مداخلة خلال برنامج «نون القمة»، الذي تقدمه الإعلامية سمر الزهيري، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الملتقى يشهد مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والمسؤولين عن الصناعة والتمويل والخبراء، لمناقشة كيفية تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتمكينها من صناعة مستقبل اقتصادي في الدول العربية.

وأوضحت أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 450 امرأة، معظمهن من الدول العربية، إلى جانب المؤسسة الأفريقية، مشيرة إلى مشاركة نماذج من مصر وليبيا والأردن وعُمان وعدد من الدول العربية.

ولفتت إلى أن 12 دولة ممثلة في هذه النسخة، مع ترشيح زيادة عدد الدول المشاركة في النسخ المقبلة لتصل إلى 21 دولة، إلى جانب زيادة عدد النساء والقيادات النسائية المشاركة.

وأشارت إلى أن ما يميز هذه النسخة هو إطلاق مسابقة «إنوفيست» التي كانت تنطلق ضمن فعاليات منتدى الابتكار والاستثمار العربي، حيث انطلقت من مقر انعقاد ملتقى المرأة العربية لتعزيز دور المرأة العربية وتمكينها في المجتمع والنهوض بالاقتصاد.

وأضافت أن المسابقة ستشهد مشاركة رائدات أعمال، من بينهن العديد من السيدات، وتبدأ فعالياتها في القاهرة والدول العربية والأفريقية، وتستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ثم تبدأ مرحلة التصفيات وصولًا إلى الإعلان النهائي عن الفائزين في الجلسة الختامية خلال ديسمبر المقبل.

وأكدت على أن جوائز المسابقة ستكون في المقام الأول جوائز مالية، مشيرة إلى أن الجائزة كانت قد فازت بها العام الماضي امرأة ليبية، بالإضافة إلى منح تدريبية لأصحاب الأفكار الريادية والابتكارية التي تستحق هذه الفرصة.