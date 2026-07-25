من 150 ألفًا إلى 600 ألف جنيه.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك سؤالًا مهمًا يطرحه الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية، وهو: "هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة؟".

وقال رئيس رابطة تجار السيارات إن أول شيء يجب التفرقة بينه هو رغبة المواطنين في شراء سيارة مستعملة أو سيارة جديدة، وكذلك الراغبين في شراء سيارة كهربائية، خاصة بعد أن أثبتت السيارات الكهربائية كفاءة كبيرة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين.

وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" هي التي تحدد مسار السوق، مشيرًا إلى أن سعر السيارة الجديدة يؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المواطنين يتمسكون بأسعار مرتفعة للسيارات المستعملة، موضحًا أن سوق السيارات شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من التخبط في الأسعار، ولذلك ينصح المواطنين الذين لديهم احتياج فعلي لشراء سيارة خلال الفترة الحالية بالإسراع في اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار التي شهدها سوق السيارات خلال السنوات الماضية لم يكن سببها التاجر أو الموزع أو الوكلاء، وإنما كان العامل الأساسي هو سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتابع أنه عند مقارنة سوق العقارات نجد أن الفارق بين الأسعار في عام 2022 وما وصلت إليه في عام 2026 كبير، حيث ارتفعت الأسعار بنحو ثلاثة أضعاف، وهو الأمر نفسه الذي حدث في سوق السيارات، موضحًا أن سيارة كان سعرها 150 ألف جنيه وصلت إلى 600 ألف جنيه، بسبب تغيرات سعر العملة.



