بعثات الأوقاف بالخارج تشارك في احتفالات سفارات مصر بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

شاركت بعثات وزارة الأوقاف المصرية بالخارج في احتفالات سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، والتي أُقيمت في عدد من دول العالم، في مشهد عكس ما تحظى به مصر من تقدير واحترام على الساحة الدولية، وما تمثله هذه المناسبة الوطنية من رمزٍ لاستقلال الإرادة الوطنية، وانطلاق مسيرة الدولة المصرية الحديثة.

وشهدت الاحتفالات حضورًا واسعًا من كبار المسئولين، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، والدوائر الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، إلى جانب أبناء الجاليات المصرية، بما يعكس الدور الوطني الذي تضطلع به بعثات وزارة الأوقاف في تمثيل الرسالة الدينية والحضارية لمصر، وتعزيز التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.

ففي البرازيل، شاركت بعثة الأوقاف المصرية، برئاسة الدكتور محمد منصور محمد - رئيس بعثة الأوقاف المصرية بالبرازيل، في الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية مصر العربية، بحضور السفيرة مي طه خليل - سفيرة جمهورية مصر العربية لدى البرازيل، إلى جانب لفيف من أبناء الجالية المصرية، وممثل اتحاد المؤسسات الدينية بالبرازيل الأستاذ بسيم الزغبي.

مناسبة وطنية مجيدة

وأكدت بعثة الأوقاف اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، متقدمة بخالص التهاني إلى الشعب المصري والجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم، داعية الله تعالى أن يديم على مصر والعالم نعمة الأمن والسلام.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، شاركت بعثة الأوقاف المصرية في الاحتفال الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك، برئاسة السفير تامر المليجي - قنصل عام جمهورية مصر العربية، بحضور السيدة Kathy Eagen - مدير مكتب البعثات الأجنبية بوزارة الخارجية الأمريكية، والسيد شريف سليمان - مدير مكتب الإدارة والميزانية بمكتب عمدة نيويورك، إلى جانب عدد من القناصل العموم، والمندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، وممثلي السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأبناء الجالية المصرية، وعدد من الشخصيات العامة ورجال المال والأعمال والأكاديميين.

وأكدت كلمات الاحتفال أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو تمثل محطة مفصلية في التاريخ المصري الحديث، وتجسد إرادة الشعب المصري في ترسيخ سيادته واستقلال قراره الوطني، كما استعرضت ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مسيرة التنمية الشاملة والتحديث، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومساندة القضية الفلسطينية، وجهودها في السودان وليبيا وسوريا، فضلًا عن دورها المستمر في الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، إلى جانب التأكيد على متانة العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، والدور البارز الذي تضطلع به الجالية المصرية في الولايات المتحدة بوصفها سفيرًا لوطنها في مختلف المجالات.

وفي ألمانيا، شاركت بعثة الأوقاف المصرية في الاحتفال الذي نظمته القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في هامبورج، برئاسة السفيرة داليا عبد الفتاح - القنصل العام لجمهورية مصر العربية، بمشاركة رفيعة المستوى تقدمتها السيدة Katharina Fegebank - عمدة ولاية هامبورج المناوب، والسيدة Corinna Nienstedt - رئيس ديوان حكومة ولاية هامبورج، والعقيد محمد مصطفى مصلحي - ملحق الدفاع المصري ببرلين، إلى جانب السفير الدكتور إبراهيم سلامة، وعدد من كبار مسئولي حكومة الولاية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وممثلي البرلمان والدوائر الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، وأبناء الجالية المصرية.

وأكدت كلمات الاحتفال ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من تطور متواصل في مجالات الاقتصاد، والنقل البحري، والاستدامة، والتعليم والثقافة، مشيدةً بالمكانة الحضارية لمصر، وبالدور الذي تضطلع به القنصلية العامة في توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، إلى جانب الدور الإيجابي الذي تقوم به الجالية المصرية في إثراء المجتمع الألماني وتعزيز جسور التواصل بين البلدين.

وتجسد مشاركة بعثات وزارة الأوقاف المصرية في هذه الاحتفالات الوطنية امتدادًا للدور الذي تضطلع به الوزارة في تمثيل رسالة مصر الدينية الوسطية في الخارج، وتعزيز روابط الانتماء والهوية الوطنية لدى أبناء الجاليات المصرية، إلى جانب الإسهام في مختلف المناسبات الوطنية التي تعكس تاريخ الدولة المصرية وإنجازاتها، بما يؤكد تكامل الدورين الدبلوماسي والدعوي في خدمة الوطن.

وتعكس هذه الفعاليات الحضور المصري المؤثر في مختلف المحافل الدولية، وتؤكد أن ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو ستظل مناسبة وطنية متجددة تستلهم منها الأجيال قيم العزة والكرامة والعمل والبناء، وتجدد من خلالها الدولة المصرية التزامها بمواصلة مسيرة التنمية والتقدم، وترسيخ مكانتها بين الأمم، انطلاقًا من تاريخها العريق ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل، وبمشاركة فاعلة من بعثاتها الدبلوماسية والدعوية التي تمثل امتدادًا لرسالة مصر الحضارية في الخارج.