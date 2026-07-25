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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خبير استراتيجي يكشف سيناريوهات التصعيد الأمريكي ضد إيران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

كشف اللواء أيمن عبد المحسن، الخبير الاستراتيجي، ملامح السيناريوهات العسكرية المحتملة للتعامل الأمريكي مع إيران، موضحًا أن واشنطن تعتمد على استراتيجية تصعيد تدريجية تستهدف إضعاف القدرات الإيرانية على مراحل.

 إرباك منظومة الدفاع الإيرانية 

وأوضح عبد المحسن خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، أن المرحلة الأولى من أي تحرك عسكري محتمل قد تركز على إرباك منظومة الدفاع الإيرانية؛ من خلال استهداف قدرات الإنذار المبكر، ومنظومات الدفاع الجوي، ونقاط المراقبة والرادارات الساحلية، بما يؤدي إلى تقليص قدرة طهران على رصد الهجمات والتعامل معها.

استهداف القدرات الهجومية

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن المرحلة التالية قد تتجه نحو استهداف القدرات الهجومية الإيرانية، وعلى رأسها منظومات الصواريخ ومخازنها، بالإضافة إلى أنظمة الطائرات المسيرة، لافتًا إلى أهمية القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، خاصة الزوارق السريعة التي تمثل مصدر قلق بسبب استخدامها في أساليب حرب العصابات البحرية.

وأضاف عبد المحسن أن التطورات المقبلة قد تشهد- وفقًا للرؤى المطروحة داخل الإدارة الأمريكية- انتقالًا من استهداف الأهداف العسكرية المباشرة إلى ضرب عناصر حيوية مرتبطة بالبنية التحتية وأمن الطاقة في إيران، بما يشمل منشآت الكهرباء والمياه وشبكات النقل.

تصعيد أمريكي محتمل 

ولفت إلى أن أي تصعيد أمريكي محتمل لن يقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما قد يمتد إلى المجال الإلكتروني عبر تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف تعطيل أنظمة الاتصالات والمنشآت الحيوية، سواء المدنية أو العسكرية.

واختتم اللواء أيمن عبد المحسن تصريحاته بالتأكيد على أن الجمع بين الضربات العسكرية والهجمات الإلكترونية يهدف، بحسب تقديره، إلى زيادة الضغوط على النظام الإيراني وإضعاف قدرته على إدارة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن أي مشاركة إسرائيلية مباشرة قد تكون مرتبطة بمراحل لاحقة من التصعيد تتطلب تنسيقًا أوسع بين الأطراف المعنية.

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