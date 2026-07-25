قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: إنتاج النفط الخام يرتفع لأعلى مستوى في عامين
تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والشروط والرسوم
احذر .. توقف نشاط محلك عامين قد يؤدي إلى إلغاء الترخيص
حتى إلغاء الطرد.. نائب لـ صدى البلد: سأواصل تبني تعديلات قانون الإيجار القديم بدور الانعقاد المقبل
إيران: مقتل بحار في هجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين
عمرو أديب يحذر: إحنا قريبين جدًا من خطر عظيم.. الذكاء الاصطناعي بدأ يتصرف لوحده
إزيك يا دكتورة يارا.. الإمام الأكبر يهنئ الأولى على الثانوية الأزهرية ويبشرها: مجموعك يدخلك أي كلية
هالة زايد تكشف مفاجأة عن 100 مليون صحة
تصعيد جديد | أوكرانيا تعلن استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين .. وطهران تتوعد
21 وفاة وإصابة في تصادم مروع بين حافلتين جنوب بيرو
الحق اشتري وحقق أرباحًا.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار
متحدث الكهرباء : الأحمال وصلت لمستوى تاريخي.. والشبكة آمنة ولا عودة للتخفيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

الكويت
الكويت
أ ش أ

أدانت الكويت،  واستنكرت الاعتداءات التي نفذها مستوطنون متطرفون، واستهدفت عددا من القرى في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذه الاعتداءات تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت حماية قوات الاحتلال، بما يقوض فرص تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الكويت أدانت الاعتداءات متطرفون الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

ترشيحاتنا

احتفالات سفارات مصر بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو

بعثات الأوقاف بالخارج تشارك في احتفالات سفارات مصر بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

مقرأة قرآنية

حراك قرآني واسع.. آلاف المقارئ وحلقات التحفيظ وجلسات تصحيح التلاوة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد