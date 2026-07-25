الكويت تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

أدانت الكويت، واستنكرت الاعتداءات التي نفذها مستوطنون متطرفون، واستهدفت عددا من القرى في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذه الاعتداءات تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت حماية قوات الاحتلال، بما يقوض فرص تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.