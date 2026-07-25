قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026.. التنفيذ يبدأ في أغسطس
العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
تفوق واضح للفتيات.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2026
ماشي عكس.. القبض على سائق توك توك في القطامية
بولندا تحقق في تحذيرات بيلاروسية بشأن هجوم إرهابي محتمل
بحضور مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.. سفارة مصر في بغداد تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو | صور
وزير الدفاع الإيطالي يعرض منصبا استشاريا على نظيره الأوكراني المُقال
اتفاقية تجارة حرة كندية إكوادورية لإعفاء 99.6% من الصادرات من الرسوم الجمركية
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا.. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
عاجل.. كاف يخطر الزمالك بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا رسميا
مفاجأة بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ماذا حدث؟
مصر تعزي سوريا في ضحايا الحادث المروري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في اليوم العالمي للوقاية من الغرق.. الأوقاف: حفظ النفس مقصد شرعي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدرت وزارة الأوقاف بياناً رسمياً بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للوقاية من الغرق، والذي يوافق اليوم 25 من يوليو من كل عام، وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم A/RES/75/273 الصادر في التاسع والعشرين من أبريل عام 2021.

وأكد البيان أهمية هذه المناسبة في ظل ما تقرره منظمة الصحة العالمية من أن الغرق يحصد أرواح أكثر من 300 ألف شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل أكثر من 30 غريقاً كل ساعة، حتى أصبح من أبرز أسباب الوفاة بين الأطفال والناشئة، مما يبرز الأهمية البالغة لنشر ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي المجتمعي واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأرواح وصونها.

وأضافت وزارة الأوقاف أن الشريعة الإسلامية جعلت حفظ النفس أحد مقاصدها الكلية الخمسة، ودعت بوضوح إلى الأخذ بكل أسباب السلامة والحيطة، ونهت نهياً قاطعاً عن تعريض النفس للهلاك والأخطار.

 واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى في القرآن الكريم: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وبقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.

وأوضحت الوزارة أن الامتثال التام للقواعد والضوابط المنظمة للسباحة واستخدام كافة المسطحات المائية، والالتزام الصارم بتعليمات الجهات المختصة، إضافة إلى تعليم الأبناء قواعد السلامة المائية وعدم المجازفة بالأرواح تحت أي ظرف، يُعد كل ذلك من صور المحافظة على النفس التي أمر بها الوحيان الشريفان وانسبكت منهما القواعد والقوانين المنظمة للحياة.

وأعربت الأوقاف عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في سبيل نشر ثقافة السلامة وتعزيز الوعي المجتمعي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تستهدف حماية أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق. 

وشددت على استمرار دورها الدعوي والتوعوي في ترسيخ هذه القيم النبيلة عبر كافة أنشطتها ومنابرها بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية، إيماناً منها بأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الفرد والمجتمع والوطن.

وزارة الأوقاف اليوم العالمي للوقاية اليوم العالمي للوقاية من الغرق منظمة الصحة العالمية حفظ النفس في الإسلام شواطئ مصر تعليمات السباحة الآمنة الوقاية من الغرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

جنينة حيوانات الجيزة

بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

معرض العلمين الدولي

رئيس المصرية للمطارات يتفقد جاهزية مطار العلمين لاستضافة معرض الطيران الدولي 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

اختبارات القدرات

التعليم العالي: 48 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد