في اليوم العالمي للوقاية من الغرق.. الأوقاف: حفظ النفس مقصد شرعي

أصدرت وزارة الأوقاف بياناً رسمياً بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للوقاية من الغرق، والذي يوافق اليوم 25 من يوليو من كل عام، وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم A/RES/75/273 الصادر في التاسع والعشرين من أبريل عام 2021.

وأكد البيان أهمية هذه المناسبة في ظل ما تقرره منظمة الصحة العالمية من أن الغرق يحصد أرواح أكثر من 300 ألف شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما يعادل أكثر من 30 غريقاً كل ساعة، حتى أصبح من أبرز أسباب الوفاة بين الأطفال والناشئة، مما يبرز الأهمية البالغة لنشر ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي المجتمعي واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأرواح وصونها.

وأضافت وزارة الأوقاف أن الشريعة الإسلامية جعلت حفظ النفس أحد مقاصدها الكلية الخمسة، ودعت بوضوح إلى الأخذ بكل أسباب السلامة والحيطة، ونهت نهياً قاطعاً عن تعريض النفس للهلاك والأخطار.

واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى في القرآن الكريم: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وبقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.

وأوضحت الوزارة أن الامتثال التام للقواعد والضوابط المنظمة للسباحة واستخدام كافة المسطحات المائية، والالتزام الصارم بتعليمات الجهات المختصة، إضافة إلى تعليم الأبناء قواعد السلامة المائية وعدم المجازفة بالأرواح تحت أي ظرف، يُعد كل ذلك من صور المحافظة على النفس التي أمر بها الوحيان الشريفان وانسبكت منهما القواعد والقوانين المنظمة للحياة.

وأعربت الأوقاف عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في سبيل نشر ثقافة السلامة وتعزيز الوعي المجتمعي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تستهدف حماية أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق.

وشددت على استمرار دورها الدعوي والتوعوي في ترسيخ هذه القيم النبيلة عبر كافة أنشطتها ومنابرها بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية، إيماناً منها بأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الفرد والمجتمع والوطن.